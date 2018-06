Ofrece Maloro vocacionar regiones de Sonora

Se pretende que tengan las mismas oportunidades de desarrollo de acuerdo a sus características, dijo el candidato al Senado por el PRI-Partido Verde-Nueva Alianza

Un paquete de propuestas como vocacionar las regiones de Sonora para hacerlas más competitivas y que crezcan parejo la sierra, el río, la frontera, la costa y los valles propuso Manuel Ignacio Maloro Acosta en su visita a Cajeme, San Ignacio Río Muerto y Bácum.

La gira inició con un encuentro con productores que integran la Asociación de Agricultores del Sur de Sonora, (AOASS) en Cajeme, donde el candidato al Senado por la Coalición Todos por México, Maloro Acosta destacó su compromiso para vocacionar las diferentes regiones del estado y diseñar una política hídrica integral que incluya todo el territorio sonorense.

Allí habló además de la urgencia de luchar junto con Sylvana Beltrones, desde el Senado, por un nuevo federalismo que le dé mayor fortaleza recursos a los municipios, pero también por diseñar una política hídrica integral para Sonora, que le permita detonar las distintas regiones del estado.

“Hagamos las cosas desde la raíz, invirtamos en una estrategia hídrica de profundidad, que nos ayude a resolver los problemas en el mediano y largo plazo y detonar el desarrollo de Sonora, en todas sus regiones”, dijo.

Y ejemplificó, “no hay una región con tantas bondades y al mismo tiempo con tanto déficit social como Guaymas y Empalme, por ejemplo, tiene turismo, pesca, agricultura, tiene el puerto logístico industrial, pero hay comunidades que no tienen drenaje y no lo tiene, porque no les alcanza a los ayuntamientos, por eso vamos por una reforma municipalista”, dijo.

Señaló que en el caso de Cajeme y el sur de la entidad, se requiere aprovechar las ventajas en el tema agropecuario, pero coincidió en que el tema del agua es fundamental, por ello, dijo, se ocupa una política hídrica integral.

“En el alto golfo se le invierten mil 500 millones de pesos por parte del gobierno federal para cuidar el medio ambiente y a la vaquita marina; si agarramos ese recurso y ponernos el proyecto de las dos presas aguas arriba, hacemos una batería de plantas tratadoras de agua residual, una en el Río, dos en la sierra alta, otra en el noroeste y una batería de desaladoras en el litoral y convertiríamos esos mil 500 millones que no están sirviendo en un plan completo”, aseveró.

Se le suman en Bácum y San Ignacio

“Es hora que los municipios y las comunidades indígenas tengan presupuestos suficientes para atender con eficiencia y calidad los servicios públicos más elementales”, aseguró Maloro Acosta en un encuentro con habitantes de San Ignacio Río Muerto y Bácum, ambos con gran presencia de la etnia Yaqui.

Allí, Maloro Acosta se comprometió a impulsar desde el Senado, más recursos para que esta región agrícola y ganadera, pueda pavimentar sus calles, tengan mejor abasto de agua potable.

Para los hombres del campo, propuso apoyar esquemas para que todo el año tengan trabajo y para que las mujeres indígenas y madres jefas de familia, cuenten con créditos a la palabra para que puedan desde su casa abrir, un negocio y tener ingresos extras para sus familias