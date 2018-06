Indigna falta de justicia contra exfuncionarios

Dany Ortega

Hay una clara indignación de los sonorenses que siguen a la espera de justicia y de que los bienes que le fueron arrebatados en el sexenio anterior de manera ilegal les sean devueltos, aseguró la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con relación a la información que circuló en medios sobre fallos de recursos legales del ex Gobernador de Sonora.

La Jefa del Ejecutivo Estatal, Claudia Pavlovich indicó que existe indignación de los ciudadanos quienes buscan que ex funcionarios de la anterior administración les devuelvan lo que se llevaron.

En entrevista y a pregunta expresa sobre la situación legal del ex Gobernador Guillermo Padrés Elías, sostuvo que estas resoluciones dadas a conocer, ya se habían efectuado de tiempo atrás, sin embargo, aún continúa el proceso por un delito federal contra el ex Gobernador quien se encuentra recluido en un penal federal.

Aseveró que la intención es, para beneficio de los sonorenses, que el Gobierno del Estado recupere los bienes adquiridos ilegalmente.

“Lo que todavía está pendiente es el tema de defraudación fiscal, lo que nosotros los sonorenses queremos y creo que todos, es el tema de los bienes, que vengan con nosotros los bienes que son de los sonorenses, ése es el punto más que cualquier otra cosa y creo que todos estamos de acuerdo”, afirmó.

La recuperación de bienes es un tema que se ha fortalecido en la actual administración en coordinación con la Fiscalía de Justicia del Estado, dijo, esto a través de la Fiscalía Anticorrupción y de la recién instalada Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera (Unipaf).

Pavlovich Arellano, agregó que es la misma Fiscalía de Justicia del Estado la encargada de recuperar los bienes, y espera que esto se pueda lograr en beneficio del pueblo sonorense quien ha mostrado su indignación por la sustracción de dichos bienes y los actos ilegales cometidos en su contra.

“Es un tema que me gustaría que fuera la autoridad competente, ustedes saben que la Fiscal es una autoridad autónoma y que sean ellos precisamente los que puedan hacer algo”, puntualizó.