“Cuando empiezan las ofensas, se acaban las propuestas”: Sylvana Beltrones

Hija de tigre pintita, así es Sylvana Beltrones Sánchez, hija del exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, el político más completo actualmente en el país. Sylvana, nos platicó en reunión con los columnistas del “Grupo Compacto”, que a ella desde muy pequeña le llamó la atención la política, pero que primero se involucró en la Fundación Beatriz Beltrones.

La joven política, madre de dos hijas, una de ocho y otra de seis años, dijo que a ella y a su papá los contagió su abuela (Beatriz Beltrones), para servir a los demás, ella es motivo de orgullo para mí. Sin embargo, señaló, que su mamá, Sylvia Sánchez, la impulsó para que saliera adelante en lo que ella quisiera ser, indicó.

Sylvana Beltrones encabeza la fórmula de los partidos PRI, PVEM y Panal, como candidata al Senado de la República por Sonora, en compañía de Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, que según las empresas encuestadoras, van adelante en las preferencias electorales a 10 días de las elecciones y a siete de que se cierren las campañas políticas.

La candidata dijo que desde que iniciaron los recorridos ella y Maloro, acordaron llevar a cabo una campaña de propuestas y de respeto, “porque cuando empiezan las ofensas, se acaban las propuestas”. Nosotros nos hemos dedicado, a escuchar las propuestas de la gente, lo que nos ha permitido recorrer el estado con un contacto directo con la ciudadanía, manifestó.

Con relación a las campañas presidenciales, en donde supuestamente va arriba el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sobre candidato del PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade, Beltrones Sánchez señaló que matemáticamente “las cuentas no me salen”, no creo en esa ventaja. Además, en dos encuestas publicadas el martes en diarios de la Ciudad de México, uno de ellos La Razón, Meade se encuentra a seis puntos de AMLO…¡Órale¡

Sobre un consejo que le haya dado su padre Manlio Fabio, Sylvana Beltrones respondió: Hablar siempre con la verdad, con la palabra empeñada.

Sylvana Beltrones nació en Ciudad Obregón, Sonora, sus primeros estudios básicos los realizó en Hermosillo. Después se mudó a la Ciudad de México, para estudiar bachillerato y universidad.

Es licenciada en Derecho egresada de la Universidad Iberoamericana. Se desempeñó como analista en el Grupo Financiero Banorte de 2004 al 2005 y, después, de 2006 a 2008 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue visitadora adjunta de la Quinta Visitaduría…Órale.

Mala onda de Lilly Téllez en demandar al dirigente del PRI Sonora

Mala onda de Lilly Téllez García, candidata al Senado de la República, por Morena, al demandar a un grupo de periodistas de Hermosillo y, de pasadita, al dirigente del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez…Gilberto es un político serio, responsable y, la verdad, no creo que tenga tiempo en estos momentos, como para perderlo en demandas… Además, es abogado.

Entiendo a Lilly, ella, como candidata de un partido de oposición al PRI, quiere hacerse notar a como dé lugar demandando a personajes de primer nivel, como Gilberto, y a mis amigos periodistas de la conocida “Mesa Cancún”, en donde las “manda cantar” el empresario, Carlos “Caly” Rodríguez Pérez.

La demanda no creo que vaya a prosperar, menos si la candidata de Morena se convierte en senadora a partir del mes de septiembre. O, ¿será que siente que perderá la elección constitucional y que no logrará la suficiente votación para ocupar una curul? Mucho aseguran que será Senadora… ¡Podría ser!

Nunca más actos que atenten contra derechos de menores: Gobernadora

En Sonora se prioriza la protección de niños, niñas y adolescentes, por eso condenamos se vulneren sus derechos, y nos unimos al reclamo de que nunca más se repitan este tipo de acciones reprobables, señaló la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en torno a la separación de menores migrantes de sus padres y su encierro en jaulas en Estados Unidos.

La Mandataria Estatal indicó que aun cuando se sabe de una decisión para poner fin a esta acción por parte del Gobierno estadounidense, eso no quita lo inhumano del acto, y fue enérgica al exigir que nunca más se vulneren los derechos de la niñez, no sólo migrante, sino de toda la niñez en el mundo.

“Que nunca más se repitan estas acciones condenables y reprobables que muestran una absoluta falta de respeto hacia la dignidad de las personas. Nunca más nos veamos obligados a alzar la voz frente a este tipo de medidas retrogradas y carentes de sentido de humanidad y solidaridad”, subrayó.

Sonora no sólo se une a la exigencia de “Nunca más”, apuntó, sino que con hechos prioriza la protección de los niños, niñas y adolescentes.

La Gobernadora recordó que al inicio de su administración observaron la necesidad de brindar los mismos tratos a niñas, niños y adolescentes extranjeros acompañados y no acompañados, detectados en Sonora en situación de migración.

Por ello, en 2017, se inició la construcción del albergue Tin Otoch (Mi Casa, en lengua Mayo) con más de 21 millones de pesos que fueron aportados por la organización Howard G. Foundation y 2 millones 674 mil 322 pesos más para su equipamiento, por parte del Sistema DIF Nacional.

Dicho albergue que es ejemplo a nivel nacional, será una realidad este año y vendrá a reforzar las medidas para brindar el mismo trato digno a niñas, niños y adolescentes extranjeros acompañados y no acompañados, detectados en Sonora”, manifestó.

Además, destacó que a través del programa “Camino a Casa”, que opera desde el 2004, atienden de manera inmediata a niñas, niños y adolescentes no acompañados que son repatriados diariamente, con el fin de reincorporarlos con sus familias, mientras se les brinda atención y seguridad en el albergue.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

[email protected]