Cepilla tus dientes y evita la demencia

Tener una buena higiene bucal nos puede ahorrar diversas enfermedades o problemas con nuestros dientes, ¡eso pensaríamos la mayoría!, sin embargo el tema podría ir más allá.

Nuestro cuerpo va relacionada una función con la otra y la salud bucal no es la excepción. Un estudio publicado en la Journal of the American Geriatrics Society, realizado por la Universidad de California, encontró que las personas que no se cepillan diariamente los dientes tienen hasta un 65% de probabilidad de desarrollar enfermedades mentales como la demencia.

Esta investigación fue realizada en Estados Unidos por aproximadamente 18 años, con un grupo de 5 mil 468 adultos mayores, donde se comprobó que las bacterias anidadas en la boca por una mala higiene bucal, llegan al cerebro, provocando inflamación y daños.

De acuerdo a la Clínica Mayo, la demencia no constituye una enfermedad en particular, sino es un grupo de síntomas que afectan la memoria, la capacidad para pensar y el desenvolvimiento social, implica el daño de neuronas del cerebro en distintas áreas.

Los diferentes tipos de demencias son:

Alzheimer, enfermedad en personas de más de 65 años, se desconocen las causas, sin embargo, se han encontrado depósitos de una proteína “beta amiloide” en el cerebro de las personas que lo padecen.

Demencia vascular, se presenta cuando hy daño en los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro.

Demencia con cuerpos de Lewy, estos cuerpos son depósitos anormales de proteína que se han localizado en pacientes con Alzheimer y Parkinson.

Demencia frontotemporal, es una degeneración de neuronas de los lóbulos frontal y temporal del cerebro, la cual afecta el lenguaje, personalidad y conducta.

Ahora sabes lo importante que es tener una adecuada limpieza bucal, conoce la forma correcta en nuestra nota “Higiene dental en 3 minutos”.

Fuente: Salud 180