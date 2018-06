Un mexicano de cartón, la estrella del Mundial Rusia 2018

Hace cuatro años, cinco amigos fueron al Mundial de Brasil y prometieron volver al siguiente, todos juntos, por lo que al regresar a México comenzaron a preparar su viaje a Rusia.

Entre todos compraron un autobús escolar, lo modificaron, colocaron camas y un televisor dentro, y además lo pintaron por fuera con motivos fuboleros mexicanos. Lo llamaron, ‘La Bendición’.

Al principio, todo marchaba según el plan, pero de pronto, Javier cambió de planes porque su esposa no lo dejó viajar a Rusia, o al menos, eso indica su playera.

Pero sus amigos no quisieron abandonarlo e imprimieron una imagen de cartón de Javier a tamaño real para llevarla consigo a Rusia. En el pecho de su camiseta pusieron: “Mi vieja no me dejó ir”.

‘La Bendición’ cruzó el océano y atravesó toda Europa (Berlín, Praga, Budapest, Riga, Cracovia) hasta llegar a San Petersburgo.

El grupo de mexicanos que ha causado sensación en Rusia, viajan a todos lados con Javier de cartón. Van a los estadios, a los bares, se toma fotos con turistas y en algunos momentos, también puede descansar.

Los mexicanos asistieron al partido Alemania-México y celebraron la victoria de su selección en Moscú, y ahora se preparan para viajar a Rostov, donde la selección mexicana se enfrentará a Corea del Sur.

La travesía de los aficionados mexicanos, de Javier y ‘La Bendición’, puede seguirse vía Facebook, a través de la cuenta, ‘IngueSuMatrushka’.