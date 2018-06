Que es Sylvana ¡hija de tigre pintita!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Que es Sylvana hija de tigre pintita…Con todo y que quiera formar su propia historia política, pero a la que sí que le queda aquello de que, ¡hija de tigre pintita!, es a la candidata priísta a la senaduría, Sylvana Beltrones, la descendiente del ex gobernador, Manlio Fabio Beltrones, por las tablas que mostrara en su comparecencia ante columnistas políticos.

Eso por la buena impresión que dejara en el tira-tira que ayer sostuviera con los citados comunicadores, para de primera mano y en corto exponer sobre la mesa la propuesta política que le ha venido ofreciendo a los sonorenses, y es que ciertamente que sobre las expectativas o dudas que había sobre su perfil, la verdad es que está dando muestras de tener con que encabezar esa fórmula senatorial. De ese pelo.

Pues a como se le escuchara a Beltrones Sánchez de compenetrada en el quehacer legislativo, se nota que no únicamente asistió de oyente al Congreso de la Unión, en el que fungiera como diputada federal, sino que por el contrario se ve que le aprendió a esa función, además de que denotó el contar con sensibilidad social para identificar el sentir y las demandas más sentidas de “Juan Pueblo”. Ni más ni menos.

Así de directa y clara es que se le percibiera a Sylvana, y además con una fluidez en sus planteamientos, de ahí que hiciera hincapié el porque junto con Manuel Ignacio “Acosta”, son el dúo que mejor campaña ha hecho, y de una manera propositiva, y de lo cual los resultados salten a la vista, por como se han mantenido a la cabeza en esa contiendan, como lo reflejan todas las encuestas que se han hecho. ¡Órale!

Al remarcar el como “le han pegado al clavo” con iniciativas de esas que benefician a los ciudadanos, como la de regularizar los “carros chuecos”; así como el proponer castigar más severamente la violencia intrafamiliar; e igual impulsar una reforma al marco legal para que haya cárcel para los rateros, de ahí que ya hayan hecho hasta foros, como el que ayer realizaran sobre el empleo para generar más estrategias.

Luego entonces así de ubicada, enfocada y con los pies en la tierra es que se le viera a Beltrones Sánchez, por la claridad de ideas que expresara, y eso que lo hizo bajo presión y contra el tiempo, porque estaba la visita del ex Secretario de Gobernación y hoy coordinador nacional de las campañas de los contendientes a senadores del PRI-Verde-Panal, Miguel Ángel Osorio Chong, al que tenía ir a recibir. ¿Cómo la ven?

De ahí que el sentir que quedara, es que Sylvana “ya se logró” o terminó de “dar el estirón”, como dicen en los pueblos, por como hasta ahora ha estado pasando esa prueba de fuego, que es esa labor proselitista que ha estado desplegando, y para la cual se tenían dudas de que pudiera dar el ancho, pero ahora sí que los resultados que ha alcanzado hablan por si solos, aunque el principal sería el que ganara el 1 de julio.

Pone camionazo en evidencia a SCT…Lo que volvió a poner en entredicho las condiciones en que son tripulados los autobuses de pasajeros, es el camionazo ahora registrado en la carretera Sonoyta-Caborca, con un saldo de nueve muertos y diez lesionados, seis de ellos de gravedad, después de que el operador perdiera el control del camión y se volcara, chocando contra un muro de contención. ¡Zaz!

A ese grado estuvo ese trágico accidente provocado por un chofer de la línea Transportes y Autobuses del Pacífico (TAP), que saliera de Tijuana con destino a Guadalajara, con 22 pasajeros a bordo, pero que al parecer por el exceso de velocidad y el cansancio, es por lo que derrapara sobre esa rúa federal y terminara volcándose, muriendo casi la mitad de sus ocupantes, entre ellos varios menores de edad.

Porque si bien no llevaba mucha distancia recorrida esa pesada unidad, pero quién sabe en qué estado se encontraba el conductor, como para que a todas luces o presuntamente hubiera dormitado estando al volante, y a eso de las 22:30 horas de lunes se salió de esa cinta asfáltica en el kilómetro 112 entre las ciudades en cuestión, de ahí que se volteara e impactara contra un puente. ¡Vóitelas!

De tal magnitud reportan fue esa colisión, que en el lugar de ese fatal percance murieron siete personas, todas adultas, y dos más cuando ya estaban hospitalizadas, de ahí la necesidad de que realmente se vea la presencia a nivel local de los fantasmales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo delegado es Javier Hernández, cuando menos para que les hagan exámenes médicos a esos choferes.

Desgraciadamente siempre se excusan en la misma cantaleta, de que todo eso lo ven a nivel central o en la Ciudad de México, de ahí el porque ese servicio de pasaje esté a la buena de Dios, o sin la más mínima regulación, por únicamente interesarles el que paguen las concesiones, como lo exhibe el que ya ni módulos de atención tengan en las centrales camioneras, de ahí el porque los conduzcan a como pueden.

Dan otro revés a PGR en Caso Padré$…Y la que corrió como reguero de pólvora, es la versión que hiciera circular el periodista, Joaquín López Dóriga, de que al ex “Gober” panista, Guillermo Padré$ Elía$, le habían dictado un auto de liberación, aunque luego contrarrestó esa especie el también comunicador, Ciro Gómez Leyva, por lo que ahora sí que ni a quien creerle. ¿Qué no?

Si se toma en cuenta que ambos personajes de la comunicación son unos santones del periodismo, ante lo que se saca por conclusión que sus fuentes de información generalmente son muy confiables, de ahí que se dude que López Dóriga se haya tirado como “El Borras”; en tanto que a Gómez Leyva se le identifica con los defensores legales de Padré$, como es despacho de abogados de Antonio Lozano Gracia.

Es por eso que todo lleva a suponer que más bien Ciro le salió al quite a esa noticia que se diera por Twitter, para que no le calentaran el caso al considerado como cabecilla del sexenio padresista, que está siendo procesado por lavado de dinero, defraudación fiscal y demás, porque capaz y ya están “cocinando” su salida de prisión, en la que ya está por cumplir dos años, y con eso se la podrían abortar. ¿Será?

Aún y cuando no están las condiciones dadas como para que liberen al primer Gobernador emanado del taliPAN en la historia de Sonora, si se toma en cuenta que recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara o le “diera palo” a un tercer amparo que promoviera para que su enjuiciamiento se llevara bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Así el dato.

Sin embargo y por ser bien sabido que cuando el río suena es que algo más que agua lleva, habrá que ver qué tanto hay de fondo en esos dimes y diretes, a pesar de que los de la SCJN otra vez determinaran no ejercer su facultad de atracción, después de que el pasado febrero igual se negaran a reconocer otra amparada de Padré$ para que declararan inconstitucional la creación de la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante que lo que finalmente trascendiera, es que el Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ratificó el amparo concedido al ex Mandatario contra el auto de formal prisión que le dictaran por “blanqueo” y defraudación fiscal de 8.8 millones de dólares, pero aún así no librará las rejas, debido a que le queda pendiente otra acusación por ese tipo de defraudadas fiscaloides. ¡Ñácas!

Hará “Pato” “Sábados de la gente”…Quien vaya que desde ya se está poniendo a chambear, es el candidato tricolor a la alcaldía, Ernesto De Lucas, al anunciar que para escuchar y atender los principales problemas de los hermosillenses, a partir del 16 de septiembre arrancará con el programa “Sábados de la gente”, es decir, no sólo para tomar nota o “sabadear”, sino para solucionar los rezagos.

Para el caso el popular “Pato” De Lucas resaltó que esa cercanía con la ciudadanía ya no será ninguna novedad, por como desde la campaña ha estado de manera permanente en los diferentes barrios, donde a través de las oficinas móviles que ha instalado, ha recibido peticiones de parte de la comunidad, como adelantó que una vez llegando a la Presidencia Municipal lo harán mediante ese programa. De ese vuelo.

Eso bajo la consigna de que las mil 63 colonias de esta Capital tendrán a través del programa “Sábados de la gente”, la presencia física de la autoridad, para de manera directa en sus sectores habitacionales resolverles sus necesidades más apremiantes, por lo que los horarios tradicionales de oficina quedarán atrás, ya que desde esa fecha en adelante deberán atender a los hermosillenses los 7 días de la semana.

Ya que de acuerdo a esa visión planteada por De Lucas Hopkins, eso significa el Renovar Hermosillo, cual es su lema, porque así será a partir del inicio de su administración municipal, vía una atención permanente para con la ciudadanía, no solo para oír sus quejas, sino para darle respuesta a sus más urgentes propuestas, sobre todo en rubros como el de seguridad pública, agua y transporte, entre otras.

Con ese fin es que el venidero mes de octubre habrán de realizar una consulta ciudadana para determinar cuáles serán las obras más prioritarias y de urgencia que el Ayuntamiento deberá atender en los diferentes sectores de esta Ciudad del Sol, dejando así constancia de que la participación de las mayorías llegará para quedarse, como una forma de lograr la renovación que está proponiendo para “Hornosillo”. ¡Qué tal!

