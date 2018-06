Reconocen trayectoria de Gómez Cruz por sus 50 años de trabajo

El actor de películas como “Los Caifanes” fue galardonado por su legado a la cinematografía nacional, después de la proyección de la cinta “El Imperio de la Fortuna”, en la que tuvo el rol protagónico

Con un homenaje en la Cineteca Nacional y una medalla, Ernesto Gómez Cruz fue reconocido por sus 50 años de trayectoria.

La noche de este lunes, el actor de películas como “Los Caifanes” fue galardonado por su legado a la cinematografía nacional, después de la proyección de la cinta “El Imperio de la Fortuna”, en la que tuvo el rol protagónico.

Al término de la función, a la que el histrión acudió con su familia, Gómez Cruz fue llamado al frente por la actriz Zaide Silvia Gutiérrez, quien tuvo la iniciativa de hacer el homenaje.

Los aplausos de pie no faltaron para el actor, quien recibió sus galardones de manos de Jesús Ochoa en su calidad de secretario general de la Asociación Nacional de Actores.

“Ernesto, recuerdo que jamás pensé estar frente a ti. Cuando estudié, fuiste un referente y lo sigues siendo. A los chavos de ese tiempo nos hiciste creer en nosotros y querer ser actores.

“Esta medalla representa a aquellos actores que han cumplido 50 años de trayectoria en el cine mexicano. Lo que nos has dado tú rebasa los 100 años. Gracias”, dijo Ochoa.

A la cita acudieron también Ernesto Contreras, titular de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y el actor Joaquín Cosío.

Después de recibir los reconocimientos, Ernesto Gómez Cruz salió a la terraza para un brindis de honor, donde se dijo muy agradecido.

“Un evento de esta índole, dirigido a mi persona me hace sentir feliz. Disfruto mucho el ambiente y gozo viendo y recordando”, comentó el actor antes de retirarse.