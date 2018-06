Millie Bobby Brown envía contundente mensaje contra ciber acosadores

Hace unos días, Millie Bobby Brown, reconocida internacionalmente por su interpretación de Eleven en la serie “Stranger Things”, se vio obligada a cerrar su cuenta de Twitter pues un par de semanas atrás, usuarios de redes sociales comenzaron a usar fotografías de ella para difundir mensajes homofóbicos en forma de memes acompañados del hashtag #TakeDownMillieBobbyBrown (Derribemos a Millie Bobby Brown).

Primero, la actriz de sólo 14 años, había dicho que ella no tenía nada que ver con estos mensajes y sí, en realidad no se sabe a ciencia cierta por qué fue la elegida para estos ataques que evidentemente también le afectaron.

En respuesta a todo esto, durante los MTV Movie & TV Awards, se transmitió un video en el que Millie cuenta que el papel de Eleven le ha cambiado la vida y aprovecha para enviar un contundente mensaje en contra del ciber acoso.

“Ya que sé que hay muchos jóvenes viendo esto, seguramente les será útil este consejo que me enseñaron: ‘si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada’”, comienza.

No debería haber espacio en este mundo para el bullying. Yo no lo voy a tolerar y tampoco deberían hacerlo ustedes.

MILLIE BOBBY BROWN

Fuente: SDP noticias