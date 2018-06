Michael Jackson, su vida se hará musical en Broadway

Los herederos de Michael Jackson han anunciado que el Rey del Pop tendrá su propio musical sobre su vida en Broadway, con estreno previsto para la temporada de 2020.

Coproducido con Columbia Live Stage, el musical contará con libreto de Lynn Nottage, dramaturga dos veces ganadora del Premio Pulitzer.

La coreografía y la dirección correrán a cargo de Christopher Wheeldon de The Royal Ballet.

La música tendrá una importancia primordial en este montaje sobre Michael Jackson, quien ya fue retratado en Broadway, aunque con relativo poco peso entonces, en el musical Motown: The Musical.

Se trata del proyecto teatral más reciente que presente a grandes luminarias del pop con sus mejores trabajos. La lista incluye a Donna Summer, Cher, Gloria Estefan, The Go-Gos y Huey Lewis And The News.

Como solista y con sus hermanos, Jackson vendió millones de discos y se convirtió en un ícono internacional con el lanzamiento de Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos, del que se desprenden éxitos como Beat It y Billie Jean.

El ganador de 13 premios Grammy murió en el 2009, a los 50 años.

El icónico cantante y bailarín sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión de Los Ángeles, el 25 de junio de 2009.

La causa de su deceso se debió a una intoxicación de propofol, suministrado por su médico Conrad Murray.