Marco Fabián pide a mexicanos no gritar el ‘ehhh pu…’

Marco Fabián pidió a la afición mexicana que se abstenga de gritar el famoso “ehhh pu…”para que los aficionados no sean castigados y los invitó a que apoyen al Tricolor de otras formas, luego que la FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra México por cánticos homofóbicos que se escucharon en el duelo contra Alemania.

Es buen momento para invitar a la gente a que no lo hagan, a que nos apoyen de una forma diferente. Se viene hablando de esto desde hace un buen tiempo y creo que hay diferentes formas y al final están hablando de que la gente que la vean les pueden quitar su Fan ID, que no pueden entrar apoyarnos, que no los dejen entrar sería una lástima, que evitemos gritar eso, de que apoyen de diferente manera, el “Cielito lindo”, “una forma más agradable, porras y el grito de México al cien por ciento, pero que se abstengan de gritar eso que tanto nos está afectando, que se eviten ese castigo”, señaló en conferencia de prensa.

Previo al Mundial, la Federación Mexicana de Fútbol reiteró el llamado a los aficionados para que no lanzaran el grito cuando despejara el portero.