Debrayanshow se disculpa por burla a Alemania tras triunfo de México

Luego de que circulara en redes sociales un video del youtuber Debrayanshow simulando tener sexo con la bandera de Alemania tras la victoria de México en el Mundial, éste tuvo que disculparse por semejante grosería.

“Ofrezco una disculpa por lo sucedido en Rusia, tanto al pueblo alemán, porque entiendo que fue una falta de respeto; como a México, pues como representante de mi país no demostré la calidez y decoro que nos caracteriza. Me dejé llevar por la emoción. No estaba en mis cinco sentidos”, explica a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Asimismo, asegura que no volverá a repetirse tal situación.

Como la disculpa no fue aceptada por muchos, Ryan Hoffman Badui envió un nuevo e informal mensaje: “Por si a alguien no le queda claro. La cagué, soy un pendejo. Estoy arrepentido, ¿qué más puedo hacer? ¡Perdón!”

¿Qué opinas?

Fuente: SDP noticias