Cierra AMLO campaña en Chihuahua, “la otrora plaza pública prianista”

Ante miles de personas Andrés Manuel López Obrador cerró campaña en la Plaza del Ángel en Chihuahua, a la que calificó como “la otrora plaza pública prianista”.

Procedentes de todo el estado, simpatizantes de los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia, miles acudieron al acto de campaña donde el tres veces candidato a la presidencia auguró que el próximo 1 de julio iniciará la cuarta transformación del país.

“Amigos de Chihuahua me da gusto estar de nuevo con ustedes y cerrar la jornada aquí. Por la mañana cerramos campaña en Mexicali, por la tarde en Hermosillo y ahora aquí en la plaza principal de Chihuahua, Chihuahua”, dijo López Obrador. “Ya saben de qué se trata, pero tengo que puntualizar unas cosas: decirles que estamos luchando y a pocos días de lograr una transformación de la vida pública del país. En México no será cualquier elección, no olvidemos que ha habido tres y ahora millones de mexicanos vamos por la cuarta transformación del país”, agregó.

López Obrador subrayó que de resultar electo el próximo 1 de julio no vivirá en la residencial oficial de Los Pinos, pues asegura que está embrujada y ahí está “El Chupacabras”. También reiteró que no utilizará el avión que compró Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto.

“No utilizaré el avión presidencial que le compró Calderon a Peña. ¿Cuándo el gobierno federal ha invertido mil millones de pesos en Chihuahua?, nunca”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

En ese sentido, se pronunció por la defensa y apoyo del campo y agricultura de los chihuahuenses. “Tenemos un gran potencial para desarrollar la agricultura y la ganadería, hay mucho para reforestar, sembrar árboles y cuidar el ambiente”, señaló y agregó que no se cancelarán las concesiones mineras, pero demandará a las empresas tres cosas:

“Vamos a dar una atención a toda la explotación minera, no se van a cancelar las concesiones, pero las empresas mineras deben cumplir con tres requisitos: proteger y no afectar al medio ambiente; pagar bien a los trabajadores; y pagar impuestos y dejar beneficio a los municipios donde se llevó a cabo extracción minera”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Volvió a recordar que habrá trato especial en toda la franja fronteriza con Estados Unidos y en Ciudad Juárez va a bajar el IVA al 8 por ciento. Por último prometió devolver la tranquilidad y paz a los chihuahuenses, “atenderemos la inseguridad, no delegaré la responsabilidad”, dijo.

El candidato llegó con dos horas de retraso al evento a Chihuahua donde, de acuerdo con datos de Morena en ese estado, fueron más de 16 mil personas las que se reunieron.

Fuente: SDP noticias