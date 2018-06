Cae ex alcaldesa del PRI en Hidalgo

Adelfa Zúñiga también fungió como diputada local y su hermano, Adolfo Zúñiga, fue alcalde del mismo Municipio en el trienio 2009-2012

La dos veces ex alcaldesa de El Arenal, Adelfa Zúñiga Fuentes, fue detenida por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para ser investigada por el presunto delito de despojo agravado.

De acuerdo con la PGJEH, la detención de la ex funcionaria municipal del PRI, en 2000-2003 y 2012-2016, ocurrió este martes en la comunidad El Jiadi, perteneciente a El Arenal.

La averiguación previa contra Adelfa Zúñiga se inició desde enero de 2012 cuando el agraviado G.M.H denunció daño de propiedad y despojo con amenazas de su predio rústico ubicado en El Jiadi, a un costado de la vía federal México-Laredo.

“Encontró a un grupo de 70 personas aproximadamente dentro del predio”, informó la Procuraduría, “la víctima halló a dicho grupo justo cuando ya habían hecho una zanja y se encontraban instalando postes, acción que había sido motivada por la instrucción de la ahora aprehendida.

“Ante la inconformidad del agraviado, los involucrados dentro del apoderamiento del terreno ejercieron violencia a través del bloqueo corporal y armados con palos, machetes y zapapicos bajo la indicación de la ahora imputada”, se menciona.

De manera extraoficial, según medios locales, se sabe que el hermano de la detenida, Fortino Zúñiga Fuentes, también tiene una orden de aprehensión por el supuesto delito de despojo de este terreno.

Tras la detención, un grupo de allegados, encabezados por su cónyuge y ex Edil de Actopan, Leonardo Ramírez, se plantaron afuera del Cereso para exigir su liberación.

Adelfa Zúñiga también fungió como diputada local y su hermano, Adolfo Zúñiga, fue alcalde del mismo Municipio en el trienio 2009-2012.