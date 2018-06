Avanza erradicación del trabajo infantil

Sonora sigue siendo referente y líder en acciones para erradicar el trabajo infantil, aseguró Horacio Valenzuela Ibarra, Secretario del Trabajo, al firmar un convenio de colaboración con representantes de la fundación internacional Save the Children.

En la quinta sesión de la Comisión Estatal Para la Erradicación del Trabajo Infantil, el funcionario estatal refirió que al inicio de la administración, según datos del INEGI, Sonora tenía 58 mil 400 menores y adolescentes trabajando y actualmente la cifra es de 25 mil.

“Son los datos del Inegi, quiere decir que vamos bien, y ¿cuál es la meta, cuál es el objetivo?, que al término de la administración de la Licenciada Claudia Pavlovich podamos levantar la bandera blanca de haber erradicado para siempre jamás, la presencia de niños y de adolescentes o de niños trabajadores”, añadió.

Con motivo del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil y de que Sonora recibió, por segundo año consecutivo, el distintivo MEXSTI 2018 (México Sin Trabajo Infantil), Valenzuela Ibarra manifestó que gran parte de este avance se debe a las buenas condiciones laborales que tiene el estado, ya que se han generado más de 70 mil empleos formales en lo que va de la presente administración.

Además, agregó que Sonora mantiene una tasa de crecimiento de 5.2 por ciento y una tasa de desempleo de 3.2 por ciento, la más baja a nivel nacional.

Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del Sistema DIF Sonora, resaltó la importancia de visibilizar el problema del trabajo infantil y buscar cómo erradicarlo totalmente, a fin de que los niños y adolescentes dediquen su tiempo a ser felices, estudiar y prepararse para tener un futuro más prometedor.

“Nos emociona mucho que, en esta ocasión, una institución tan importante como Save the Children pueda comprometerse con nosotros como estado, como personas físicas y que sabemos que vamos a llevar a erradicar cien por ciento esta problemática que ha venido aquejando a nuestro estado”, puntualizó.

Jorge Vidal Arnaud, Director de Programas de la fundación “Save the Children” enalteció el trabajo de los funcionarios actuales del Gobierno del Estado por preocuparse y buscar acciones que trasciendan más allá de la presente administración y dejen un mejor futuro a los niños y adolescentes de Sonora.

“Hoy Save the Children está aquí ante ustedes para poder colocarnos este distintivo de Sonora libre de trabajo infantil y comprometernos los siguientes años de gobierno para poder sumar esfuerzos, con esta voluntad que ya la Gobernadora Claudia Pavlovich está impulsando”, agregó.

A casi cien años de su creación, esta fundación trabaja para apoyar con becas, traslados a sus centros educativos y otras acciones, a menores que vivan en alguna situación vulnerable, en busca de que continúen sus estudios.

Permisos de trabajo a menores de 15 a 17 años

El Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, informó que en 2017 otorgaron alrededor de siete mil 500 permisos para que menores de entre 15 y 17 años puedan desempeñar un trabajo legalmente, y añadió que este 2018 han autorizado alrededor de mil 288, cifra que esperan aumente por las vacaciones de verano.

Los requisitos para solicitar un permiso de trabajo a un menor son: tener entre 15 y 17 años, consentimiento de su padre o tutor, certificado médico y detallar en una solicitud las labores que realizará, las cuales no deben significar ningún riesgo a la salud o integridad del adolescente.