Aunque padezcas colitis, ¡no todos pueden tomar bromuro de pinaverio!

El bromuro de pinaverio, es un medicamento que se recomienda para personas con el padecimiento de síndrome de intestino irritable o mejor conocido como colitis, ¿lo has escuchado?

En estudios publicados en la US National Library of Medicine National Institutes of Health, han comprobado su efectividad en tratamientos contra la colitis, sin embargo de acuerdo a una publicación en la Revista de Gastroenterología de México, existe el riesgo de una esofagitis severa a causa de este medicamento.

De acuerdo a la Clínica de Gastroenterología, Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina en Montevideo, Uruguay, existe el caso de una mujer de 31 años que consumió bromuro de pinaverio por 5 días, después de haberle diagnosticado colitis y al realizarle los estudios correspondientes, la encontraron con una esofagitis severa a nivel distal, ocasionada por este medicamento, pues la paciente no refiere haber consumido otros fármacos.

De inmediato se suspendió el tratamiento y un mes después al realizarle la videogastroscopía, se encontró el esófago sin lesiones, por ello aunque es una afectación y complicación poco conocida es importante conocer las contraindicaciones.

Toma nota de las contraindicaciones de bromuro de pinaverio:

Este medicamento puede afectar las condiciones de pacientes con deficiencia a la absorción de glucosa-galactosa.

Al estar en contacto con las paredes de la garganta, puede causar irritación.

Está contraindicado para mujeres embarazadas y en etapa de lactancia.

Hasta el momento no se conocen interacciones del bromuro de pinaverio con otros medicamentos.

Por esta razón es importante no automedicarte, pues no sabes lo sensible que pueda ser tu organismo con algunos medicamentos. ¡Cuida tu salud!

Fuente: Salud 180