Amarga Bélgica debut de Panamá

El doblete del jugador del Manchester United, Romelu Lukaku, fue clave en la victoria ante los panameños en el Fisht Estadio

Romelu Lukaku se encargó de darle la bienvenida a Panamá en un Mundial de futbol. El doblete del jugador del Manchester United fue clave en la victoria de Bélgica por 3-0 ante los panameños en el Fisht Estadio.

Tras una mitad donde el marcador estaba en ceros, los europeos ya no perdonaron a los panameños en los últimos 45 minutos.

Dries Mertens abrió el marcador en el arranque del segundo tiempo. Al minuto 47 mandó el balón a las redes con un potente disparo.

Y al minuto 69 y 75 Lukaku hizo su doblete para sellar el triunfo y poner a los belgas como líderes del Grupo G, donde tendrán acción Inglaterra y Túnez.

Bélgica tuvo una victoria de 3-0 por primera vez desde que lo hizo en el Mundial de México 1970 ante El Salvador.

Después de todo, los casi cinco mil panameños que hicieron el viaje quedaron satisfechos, pues ellos lo que querían eran ver debutar a su Selección en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Los locales se les entregaron a los panameños, quienes no pidieron al final responder al nivel de Bélgica, considerado por muchos como un equipo con material para dar sorpresas en esta Copa.

A pesar de que iban perdiendo 3-0, los panameños en las gradas no dejaron de apoyar con porras y cánticos, pero el gol, su primero de un Mundial, no llegó y ahora deberá esperar al segundo juego.

Con este triunfo, Bélgica se coloca momentáneamente como líder del Grupo G con 3 puntos.