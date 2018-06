Ven impunidad de líder petrolero

Ni la transparencia ni la publicación de desvíos del erario ha logrado abatir la corrupción y la impunidad, lamentó el investigador Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa.El especialista fue consultado sobre la publicación de REFORMA, que en su edición de ayer informó sobre la “petromansión” que con valor estimado de 6.4 millones de dólares se construye el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, en Acapulco. “Evidencia el uso de puestos públicos para beneficio propio y por qué la transparencia es muy importante para reducir los márgenes de discrecionalidad aunque no una garantía para combatir la corrupción”, lamentó Fernández. “Porque es la segunda vez que observamos muestras de un estilo de vida que no corresponde al historial salarial de los distintos puestos que ha tenido el señor. Recordamos las fotos que mostraron el estilo de vida de sus hijos, y lamentablemente sigue siendo senador”. Recordó, incluso, que el sindicato petrolero causó que el PRI fuera multado por el financiamiento ilegal de la campaña presidencial Francisco Labastida, en las elecciones del año 2000. “La impunidad es la que reina, porque tan hay un cinismo que al señor no solamente no le mostraron la puerta, sino lo hicieron senador. “Y el candidato presidencial (José Antonio Meade) lo reconoció porque había sido muy benéfico para los trabajadores del sindicato y convenientemente calló sobre los problemas evidentes de enriquecimiento indebido”, condenó el coordinador de México Evalúa.

La defensa

En contraparte, priistas defendieron el derecho del líder petrolero Carlos Romero Deschamps de acompañar la campaña del candidato presidencial, José Antonio Meade, pese a los excesos evidenciados. En entrevista, el senador Miguel Romo dudó incluso que la mansión sea del líder petrolero. “No sé si es de él y, si es de él, ¿cómo la obtuvo?, ¿cuándo la obtuvo?, ¿a qué precio la obtuvo? Pueden haber muchas situaciones a las cuales pueden haber muchas variables, no solamente la afirmación de entrada”, estimó Romo. Además, dijo no estar seguro de que todos los mexicanos deban aclarar el origen de su patrimonio. “Seguramente él, como senador de la República, presentó su declaración patrimonial, a lo mejor ahí está aclarado”, indicó. Sin embargo, Romero Deschamps solicitó que su declaración patrimonial fuera clasificada como información reservada, argumentando que los datos sobre su domicilio, su teléfono y su patrimonio son confidenciales. Sobre la presencia del líder petrolero en los actos de campaña de Meade, Romo señaló que es derecho de éste acompañar al candidato presidencial en sus eventos proselitistas. “A todos los mexicanos la Constitución nos ampara de poder actuar en función de ejercer nuestra condición ciudadana, no se pueden hacer excepciones”, indicó. El sábado pasado, en Tabasco, Romero Deschamps acompañó a Meade en su gira por el estado, y le prometió que el sindicato que encabeza lo apoyara para ganar el 1 de julio. Mariana Benítez, vocera de la campaña de Meade, dijo que no le corresponde pronunciarse sobre la mansión del líder petrolero, pero coincidió en que éste tiene el derecho de acompañar a Meade en su campaña, toda vez que representa a los trabajadores de un sector.

“Me parece que estuvo como líder de los petroleros y como priista y hasta ahí. Si le afecta o no, ya será valoración de los demás, yo estoy en el equipo de campaña y sé que estuvo ahí, nada más”, indicó la priista.