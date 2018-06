Sentencian a dos militares por violación

En una sentencia sin precedentes, una juez de Guerrero condenó a dos militares a 19 años, 5 meses y un día de prisión por tortura y violencia sexual contra la indígena Valentina Rosendo Cantú, cometidos en 2002.

La sentencia fue emitida en contra de Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca el 1 de junio por Iliana Fabricia Contreras Perales, del juzgado séptimo de distrito en Guerrero, y notificada la semana pasada a la defensa de Rosendo Cantú, quienes hoy la dieron a conocer.

La indígena me’phaa, que entonces era menor de edad, fue atacada por los militares en su comunidad del Municipio de Acatepec, mientras lavaba su ropa en un río.

El caso se investigó en el fuero militar pero no prosperó, por lo que en 2005 se llevó al sistema interamericano, y en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que ordenaba, entre otras cosas, investigar el caso en el fuero civil.

Fue en respuesta a esta sentencia que la Juez Contreras Perales conoció del caso, que ha sido defendido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En conferencia de prensa, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), consideró que esta sentencia es ejemplo de que el Poder Judicial puede cambiar la realidad del País.

“Es la primer sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana; eso es muy importante”, destacó Jarab.

“(La sentencia) reconoce las múltiples dimensiones de la discriminación que sufren mujeres, mujeres indígenas, indígenas pobres, en un contexto, como lo dice la sentencia, de desigualdad estructural y asimetría de poder, abuso militar contra la víctima civil”.

En tanto, Santiago Aguirre, del Centro Prodh, recordó que los casos llegan a instancias internacionales porque las víctimas no han encontrado justicia en México.

“Pero, la impunidad mexicana es tan fuerte y tan estructural que ni si quiera las sentencias de la Corte Interamericana la han logrado debilitar”, lamentó, y recordó los casos Radilla, Campo Algodonero y Campesinos Ecologistas, por ejemplo.

“La impunidad es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso, y por eso celebramos esta lucha de más de 15 años de Valentina Rosendo; esa es la relevancia de esta sentencia”.

Uno de los sentenciados ya apeló la sentencia, por lo que Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, llamó al Poder Judicial a sostener la sentencia de primera instancia.

“El Gobierno nunca me creyó”

Tras conocer la sentencia que condena a los militares que la violaron en 2002, cuando tenía 16 años, Valentina Rosendo Cantú reprochó que el Gobierno mexicano nunca le creyó.

Cargando a una de sus cuatro hijas, la indígena me’phaa recuerda que nunca imaginó que tendría que aprender a hablar español para poder buscar la justicia, aunque siempre le dijeron que mentía cuando denunció los hechos.

“Estoy aquí demostrando al Gobierno que no fue así, que él nunca investigó, que él nunca puso su corazón para investigar a los culpables. Yo salí de México para buscar justicia en otro país, ahí donde fui escuchada, donde sí me creyeron”, reprochó.

“Yo desde siempre he dicho la verdad, no como los militares, que después de que puse mi denuncia fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de seguir señalando que fueron ellos los que me agredieron y yo nunca quise dinero, siempre quise que se castigara a los responsables”.

Valentina dijo que es muy doloroso recordar lo que le pasó, pero sabe que su lucha ayudará para que otras mujeres no sufran lo mismo que ella ha sufrido.

“Siempre que me encontraba con funcionarios públicos, siempre se burlaban de mí, desde que yo puse mi denuncia en el agente del Ministerio Público y nunca me pusieron un traductor, al contrario se burlaban de mí”, lamentó.