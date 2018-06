Se describe Brito como “muy impulsiva”

La actriz cubana señala que en ella mandan más el corazón y las agallas que la razón y el sentido común

Con resignación, Livia Brito admite que en ella mandan más el corazón y las agallas que la razón y el sentido común.

“¡No está tan padre! Soy muy impulsiva, personalmente soy de las que dicen: ‘¿Vamos? Pues vamos. ¿Quieres? Pues quiero’. Tampoco hay que ser así siempre.

“Hay que pensar un poquito más con la cabeza y no tanto visceralmente, pero bueno, así soy y qué le voy a hacer”, sostuvo la cubana.

No obstante, aunque sabe que seguir los instintos no siempre es lo más recomendable, le gusta ser una mujer arrebatada, apasionada y hasta impetuosa.

“Luego reflexionas y dices ‘a lo mejor no lo hubiera hecho’, pero es lo que quieres hacer, son tus impulsos y lo primero que te dicta (el corazón)”, agregó la actriz.

“Esa irracionalidad en su actuar es lo que la identifica con Yolanda Cadena, personaje que interpreta en “La Piloto”, cuya segunda temporada será estrenada mañana, a las 21:30 horas, por Las Estrellas.

En esta nueva entrega Brito asegura que su papel será más maduro, no tomará decisiones tan precipitadas y estará preocupada por mantener y proteger a su familia, pues adoptará a un niño.

“Profesionalmente sí fue un poquito más difícil porque estaba acostumbrada a que a los enemigos los enfrentaba con todo.

“Ahora tiene que pensar en un hijo, un núcleo familiar y dar la vida por su bebé. Y lo va a hacer porque, como todas las mujeres, es aguerrida y leona cuando pasan esas cosas”, adelantó.

Y reconoció que ser madre en la ficción incluso le ha recordado su deseo de serlo en la vida real.

“Estoy grabando con un niño hermoso que se llama Diego, es una maravilla este niñito, le he agarrado mucho cariño, juego con él, platicamos, agarramos insectos cuando vamos al bosque. Me encanta grabar con él, me regresa a mi infancia y a las ganas de ser mamá”.

Al inicio de esta entrega Yolanda intentará escapar de todos sus enemigos, aunque por más que corra los demonios del pasado la alcanzarán.

“Por más que quieras y lo intentes, el pasado siempre te alcanza, en la vida personal y en cómo somos.

“Podemos intentar salir de ciertas situaciones que no nos hayan gustado, pero son experiencias que nos marcan y sale nuestro verdadero yo cuando las enfrentaste”, expresó Brito.

Si bien la mesura que tendrá el personaje ha reducido el número de escenas de acción en las que ha participado, la carga de trabajo ha sido similar.

“Siempre digo que cuando hago un proyecto es el mejor que he hecho en toda mi vida, el mejor es el presente. Profesionalmente, La Piloto me ha ayudado mucho, me ha abierto mucho los ojos personalmente también, por grabar en locaciones reales”.