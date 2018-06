Queman patrulla tras enfrentamiento armado en Puebla

Además fue hallada otra unidad policiaca baleada en el municipio de Yehualtepec

Un enfrentamiento entre policías federales y unos sujetos armados dejó una patrulla calcinada y otra baleada en el Municipio de Yehualtepec, Puebla.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los uniformados fueron alertados del robo de una camioneta, por lo que montaron un operativo de búsqueda.

Al pasar por un camino de terracería de la Junta Auxiliar San Mateo Tlacomulco, unos hombres que viajaban a bordo de una camioneta Mitsubishi Expedition, placas NDU 9694 del Estado de México, les dispararon.

Los agentes repelieron el ataque y se desató un enfrentamiento que no dejó personas lesionadas.

No obstante, los sujetos prendieron fuego a una de las unidades oficiales, que terminó totalmente calcinada.

Tras la refriega, otra de las patrullas de la Policía Federal resultó con diversos impactos de arma de fuego.

Posteriormente, los agresores huyeron a pie; las autoridades policiacas no lograron ubicarlos entre la maleza.