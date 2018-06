Agua de Hermosillo no tiene medidores y cobra altas mensualidades

La empresa paramunicipal Agua de Hermosillo no cuenta con medidores para instalar en los domicilios que lo solicitan, por lo que cobran a su “antojo” lo que les da la gana. Muchos de los aparatos de medición del consumo de agua se encuentran descompuestos, las manecillas ya no “caminan” y la empresa aprovecha la situación para aplicar tarifas que no van con la realidad. Existen domicilios que son habitados por dos personas y pagan 400 y 500 pesos, cuando menos.

Cuando los clientes solicitan un nuevo medidor los empleados de Agua de Hermosillo les toman los datos y les dicen que van por turno y que por el momento no hay aparatos. Esta situación lleva más de un año y, al parecer, a los directivos de la empresa y a la Presidente Municipal, Angelina Muñoz Fernández, les vale. A ellos les va mejor cobrando altas tarifas, afectando el bolsillo de los ciudadanos. En estos casos, debería de tomar nota la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Además, tenemos reportes de que ya iniciaron los tandeos de agua por las noches, cosa que no informan los funcionarios de AguaH… ¿Quiere hacer la prueba?, cheque las llaves internas de su casa y se podrá dar cuenta que la presión baja y en algunos sectores de la población “se va el agua”, dejando a los vecinos sin el vital líquido. Y todavía faltan los meses de verdadero calor en Hermosillo, julio, agosto y septiembre. No sé qué pasa en esa empresa. Por falta de dinero, no es.

Se encuentra en el primer cuadro de la ciudad casas viejas cayéndose

Molesta a los vecinos del centro de la ciudad de Hermosillo tantas casas viejas abandonadas y cayéndose, que se han convertido en nido de malvivientes y posibles delincuentes. estas viviendas se pueden ver en el primer cuadro, desde la calle Jesús García hasta la calle De la Reforma. Nada más por la avenida No reelección hay como unas 15 casas destruidas.

De hecho, existen lugares por donde transitan personas caminando con niños pequeños y Dios guarde un derrumbe que podrían costar vidas. No hay que esperar a que pase un accidente, porque volvemos al dicho: “Después de muerto el niño, tapan el pozo”. Vale más prevenir que lamentar. Otro llamado a las autoridades municipales para que eviten una desgracia.

Sylvana Beltrones estará hoy con los columnistas políticos

Las necesidades ciudadanas en ciudades y pequeñas poblaciones, se deben atender por igual y en equipo, desde la Presidencia de la República hasta las alcaldías, afirmó Sylvana Beltrones Sánchez, candidata a senadora de la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza.

En Estación Torres se reunió con habitantes de varias localidades del Municipios de La Colorada, dónde señaló que el apoyo de gobierno, la acción legislativa y la gestión presupuestal, debe llegar por igual a las grandes ciudades, como a municipios pequeños y sus comunidades, temas en los que trabajará desde el Senado de la República, se comprometió.

Luego de escuchar las necesidades planteadas por los habitantes, como alumbrado público y empleo, Beltrones Sánchez, destacó que hay aspectos que corresponden al ayuntamiento, pero no de manera aislada, sino que se deben coordinar todos los niveles de gobierno, para dar resultados a los ciudadanos.

“Necesitamos hacer equipo, porque solos no podemos, esa es la verdad”, resaltó al llamar a emitir los cinco votos posibles, a favor de los candidatos de PRI – Partido Verde –Nueva Alianza, que son Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Diputados Locales y Alcalde.

Por otra parte, este martes estará con los columnistas políticos la candidata del PRI-Panal-PVEM, al Senado de la República, Sylvana Beltrones …La cita es a las 9:00 horas en el restaurante “Brazzerias” del Hotel Bugambilia, por el bulevar Eusebio Francisco Kino, de la colonia Pitic.

