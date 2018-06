Sacan a Eugenio Derbez de set de tv en Rusia

El actor mexicano irrumpió en una transmisión en vivo de Telemundo para cumplir un reto de su hijo Vadhir

El comediante mexicano Eugenio Derbez, quien se encuentra en Rusia para el Mundial de Futbol, interrumpió una transmisión en vivo de Telemundo previa al partido entre México y Alemania, por lo que elementos de seguridad lo retiraron del área.

Un video publicado por Derbez presenta la broma que realizó a petición de su hijo Vadhir.

“Yo ya le dije a mi hijo que acepto su reto. Lo voy a aceptar, pero siempre y cuando hagas algo; o sea, si yo me atrevo a interrumpir un programa, tú te vas a meter delante de todos los aficionados y te vas a bajar los pantalones”, dice Eugenio al inicio del clip, grabado por Vadhir.

El clip muestra cómo padre e hijo se dirigen a la zona del estadio Luzhniki de Moscú en la que varias televisoras realizan sus programas en vivo.

“Pero echas desmadre. No nada más de que entres y saludes. Tiene que ser interrumpir, ¿okey?”, le dice Vadhir.

Después entran a un cuarto desde donde Carlos Hermosillo y Miguel Gurwitz conducen un programa de Telemundo.

“Aquí nada más andaba de pasada. ¿Qué no les alcanzó para traer a Peláez?”, dice.

Los presentadores interactúan con Derbez, aunque le recuerdan que están transmitiendo en vivo.

Tras casi un minuto, un integrante de la producción pide al comediante que se detenga, pero éste continúa hablando con los conductores.

Finalmente, un integrante de seguridad del estadio entra al estudio para retirar a Derbez. Gurwitz le pide que no toque al comediante porque éste ya se va a ir.

El actor, tras alejarse brevemente, regresa con los conductores, por lo que el guardia se lo lleva a la fuerza. “No, tampoco se manchen”, dice Vadhir. “It’s okay, it’s okay”,

Eugenio sí pudo presenciar el juego entre México y Alemania desde las gradas del estadio. Horas después de terminado, compartió el video de lo sucedido.

“Empezó divertido, pero terminó mal. Los d seguridad no entienden bromas #CasiAcaboEnLaCarcel #SiYaSabenComoMePongoParaQueMeInvitan”, escribió el comediante en Twitter.