Quita Televisa exclusividad a Jorge Salinas

El actor dedica ahora más tiempo a su familia y sigue haciendo teatro

Para Jorge Salinas no es fácil dejar de ser exclusivo de Televisa.El actor confesó que ahora tiene que salir todos los días a buscar oportunidades para percibir un sueldo y sostener a su familia.

“Acabo de terminar mi contrato con Televisa. Imagínate que trabajas para una empresa y de repente dejas de trabajar porque se venció tu contrato, ya no va a haber una renegociación, una recontratación… simplemente te lo cancelaron”, expresó Salinas.

Cuando le informaron que la exclusividad con la empresa se acabó, le cambió por completo su ritmo de vida.

En medio de todo, Salinas ha aprendido a ver el lado bueno, como el tener más tiempo libre.

Ahora se dedica más al teatro que a la tele. En los últimos tiempos ha hecho Variaciones Enigmáticas y A Oscuras me da Risa.

“Ahora estoy metido con el tema de ser papá. Mi desempleo de 15 horas lo utilizo para ser padre y para mí ha sido un regalazo porque cuando haces cine o televisión no puedes estar en casa, en cambio con el teatro nada más me ausento los fines de semana”, aclaró.

El actor de 49 años de edad tiene cuatro hijos y señaló que si esto hubiera pasado antes le hubiera pesado más.

“Si lo tomas por el lado positivo, vino en un momento en el que el campo de trabajo es mayor. Si esto hubiera sido hace 15 años me hubiera dado una crisis emocional”, añadió.

“Ahora hay una gama de posibilidades de crecimiento; además, no quiere decir que no vuelva a trabajar con ellos (Televisa) o ellos conmigo. Se terminó el ciclo, es un nuevo ciclo, se abrirá otra etapa en mi vida. Mientras tenga salud no tengo problema”.

