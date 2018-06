Mueren siete al volcar autobús

El saldo del accidente, en el que una unidad de la Ruta 275-B volcó y cayó a un canal, se ajustó a 28 lesionados y siete víctimas mortales, entre ellas dos niñas.

La Fiscalía estatal informó que el chofer de la unidad no ha sido localizado.

En el accidente perdieron la vida una mujer identificada como Lorena, de 54 años; una menor de 11 años, un joven llamado Isaac, de 25, y su hija de dos años, así como tres hombres de 35, 50 y 60 años aproximadamente, de quienes aún no se establece su nombre.

A la Clínica 46 fueron llevadas dos niñas de 8 y 6 años, mientras que a la Cruz Verde Marcos Montero llegaron Andy Daniel “N”, de 27 años; Martín, de 53; Eli, de 58, y dos menores de 14 y 8 años.

De este último puesto de socorros fueron dados de alta ya Teresita de Jesús, de 30 años; Vanesa, de 19, y dos adolescentes de 14 y 13 años.

Por otro lado, a la Cruz Verde Leonardo fueron trasladados Jaime, de 54 años; José Luis, de 28, y José, de 67, así como dos menores de 17 y 16 años; y a la Cruz Roja del Parque Morelos arribaron a Luis, de 58 años y Raúl, de 43.

En la Cruz Verde Ruiz Sánchez permanecen Armando Roberto, de 55 años; Abel, de 58; Evangelina Esther, de 20; Ramona del Carmen, de 26; Filiberto, de 50, tres adolescentes y otras dos personas de quienes no se proporcionó la edad.

El accidente ocurrió poco después de las 21:00 horas del viernes, en la Carretera San Martín – El Verde, al cruce con la Calle Nogal, en San Martín de las Flores de Abajo, en Tlaquepaque.

La unidad de la Ruta 275-B, con número económico NE-8560, en la que se estima viajaban alrededor de 40 pasajeros, volcó y cayó a un canal de aguas negras.

La Fiscalía informó que personal de la Coordinación de Puestos de Socorros continúa con las diligencias para establecer si hay más personas afectadas por este percance en otros puestos de socorros u hospitales particulares.