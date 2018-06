Señales de que debes ir a urgencias

O, en otras palabras: una guía práctica para salvar tu vida.

Tal vez tengas un dolor raro en la mandíbula o un dolor de cabeza espectacular. Tal vez simplemente no te sientas bien. Cuando algo se siente raro en tu cuerpo, no siempre podrás reconocer la diferencia entre si ir al doctor, o acudir a urgencias de inmediato.

Es fácil decir: “Oh, soy joven, estoy saludable, seguro no es nada,” pero ¿te has puesto a pensar que incluso los pequeños detalles pueden ser indicio de algo gravísimo?

Sientes un dolor agudo en el pecho y te estás quedando sin respiración

Infarto: Todos sabemos que el dolor en el pecho es el indicio de un infarto. Sin embargo, según la Asociación Americana del Corazón, no debería ser el único síntoma en tu radar. Los síntomas pueden ser más sutiles en mujeres, que en hombres, y como resultado lo malinterpretan como algo más. Ponte alerta ante presiones incómodas en el pecho, brazos, náusea, mareos, sudor en frío, falta de aire, dolor en la espalda, cuello, hombros y mandíbula.

Dolor abdominal extremo

Apendicitis o quiste ovárico: El dolor abdominal puede ser resultado desde algo que te cayó mal, hasta una colitis horrible, así que puede ser difícil identificar el momento correcto para acudir a Urgencias. Por si fuera poco, según WebMD, la apendicitis empieza con un dolor agudo en el cuadrante inferior derecho del abdomen y alrededor del ombligo. Además va acompañado por falta de apetito, náuseas, vómito e incomodidad al moverse. Todas estas son señales de una irritación en el revestimiento del abdomen. Por otra parte, un quiste ovárico puede provocar los mismos síntomas. Cuando uno de estos se tuercen, pueden romperse, causando sangrado interno. Lo ideal es acudir a urgencias cuando el dolor aparece de la nada y lo único que hace es empeorar.

Te golpeaste fuerte en la cabeza

Conmoción cerebral: Ya sea que te hayas caído o pegado con una pelota, los golpes en la cabeza no son un juego. Dependiendo de los síntomas, podrías descartar serias posibilidades como hemorragia cerebral.. Desmayos, vómitos y dolores de cabeza que empeoran requieren atención médica inmediata, según Brain Line. Y también deberías estar alerta de síntomas neurológicos como: mareos, desequilibrio, falta de visión. Lo ideal es acudir a urgencias si te desmayaste… sin importar los síntomas. También si tienes un dolor de cabeza intenso o si sangras de la nariz.

Te cortaste y estás sangrando muchísimo

Puntos: De repente estabas cortando tomates y ahora parece que tienes una escena del crimen en la cocina. Incluso las heridas más pequeñas pueden producir muchísima sangre, así que es difícil identificar algo serio de algo equis. Un corte profundo puede provocar daño en los nervios y tendones… y si el sangrado no se detiene, puedes perder la conciencia. Lo primero que tienes que hacer es colocar presión en la herida al menos 10 minutos. Dirígete a urgencias si el sangrado no se detiene, especialmente si la herida alcanza el hueso, músculo o grasa, o si no puedes moverte bien o no sientes nada.

El peor dolor de cabeza de tu vida

Aneurisma cerebral: Según Health Line, es una debilidad en la pared de uno de los vasos sanguíneos del cerebro. Mientras la sangre fluye en el cerebro, esa debilidad permite que la pared del vaso sanguíneo siga corriendo, formando un bulto. Como un globo sobre inflado, el bulto puede romperse, lo cual hará que la sangre se derrame fuera del tejido del cerebro. La gente lo describe como si “te hubiera golpeado un rayo.” Ese dolor de cabeza podría verse acompañado de rigidez en el cuello, hormigueo en el rostro y sensibilidad a la luz. Hay personas que también reportan un sonido de disparo cuando ocurre la ruptura. Convulsiones, debilidad en las extremidades, visión doble o borrosa y fatiga extrema también son síntomas asociados. Pero un dolor TERRIBLEMENTE doloroso es la señal más importante. Si tú o alguien más está sufriendo de estos síntomas, no dudes en llamar a Urgencias de inmediato

Fuente: Eme de mujer