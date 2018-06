Ofrece por nueve narcos 17 mdp

Una suma por 17 millones de pesos en recompensas de diversos montos ofrece Tamaulipas a quien proporcione información para dar con la ubicación y captura de nueve de los delincuentes más buscados que enfrentan cargos en Estados Unidos o en la entidad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) publicó en su página de internet la lista con los nombres y las fotografías de los líderes delictivos que busca.

De acuerdo a la publicación de la dependencia, la lista inicia con Jaime Guadalupe García y/o Javier Guadalupe García Martínez, acuerdo PGJE/18/2018, por quien se ofrece una recompensa de 2 millones de pesos.

También se dan dos millones de pesos por informes sobre Víctor Manuel Pérez Rico, Heriberto Bazán Rodríguez, José Alfredo Cárdenas Martínez, Miguel Ángel Álvarez Campos, Petronilo Moreno Flores y Luis Alberto Blanco Flores.

Por reportes de Pablo Misael Ramos Lara y Luis Miguel González Mercado, la PGJE ofrece un millón 500 mil pesos por cada uno.

A los delincuentes se les busca por los delitos de secuestro exprés, robo de semoviente, asociación delictuosa, extorsión, homicidio calificado y plagio.

La lista de los cabecillas delictivos se difundió el pasado jueves 7 de junio en un evento en Hidalgo, Texas, que presidieron el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y Manuel Padilla Jr., jefe del Corredor Sur de Texas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En el citado acto se anunció el programa binacional de focalización de miembros de organizaciones criminales transnacionales que impactan el norte de Tamaulipas y el área de la calle Del Río Grande.

“En el programa participa el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que por parte de Estados Unidos están integrados: Homeland Security, que agrupa a las agencias Air Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration Services”, indicó el Gobierno del Estado en un comunicado.

A través del programa fomentan la denuncia anónima para perseguir a objetivos destacados identificados por ambos gobiernos como los responsables de delitos diversos que afectan a la sociedad en Texas y Tamaulipas.