Christina Aguilera lanza su nuevo álbum ‘Liberation’

La cantante Christina Aguilera estrena Liberation su octavo álbum de estudio del que provienen los temas Accelerate con Ty Dolla $ign y 2 Chainz, Twice, Fall in line junto a Demi Lovato y Like I do con GoldLink.

La celebración del lanzamiento se dio en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon con una presentación en la que interpretó Fall in line, además de disfrazarse como músico ambulante en un metro de Nueva York.

El periódico estadunidense The New York Times expresó sobre el disco: “Christina Aguilera exulta su voz en Liberation”, y la revista Rolling Stone señaló: “Christina Aguilera refuerza su Diva Power en el exquisito álbum Liberation”.

La artista anuncio su próxima gira por América del Norte que comenzará el 25 de septiembre y viajará a 22 ciudades incluyendo dos fechas en el Radio City Music Hall de Nueva York, dos fechas en el Chicago Theatre, en Boston, Oakland, Denver, Los Ángeles, Las Vegas y más.

El álbum ya está disponible a través de todas las plataformas digitales, se informó en un comunicado.