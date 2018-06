Suspende Protección Civil a guardería y gasera en la colonia Palo Verde

Dany Ortega

Se buscará una solución luego de que desde 2014 opera la empresa gasera a 80 metros de la gasolinera que ya operaba desde siete años antes

La guardería “Mi Angelito” y una gasera que opera a 80 metros de distancia fueron suspendidas en forma provisional por la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), mientras se llega a una resolución sobre si cumplen los requerimientos, informó el Secretario del Ayuntamiento, Julio César Ulloa Girón.

El funcionario municipal sostuvo un encuentro con personal jurídico de la UEPC, de la Coordinación de Infraestructura Ubana y Ecología (Cidue), así como de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la asociación civil Nuestro Legado, para escuchar planteamientos y buscar una respuesta al caso.

Ulloa Girón, refirió que la estancia infantil se instaló en 2007 mientras que el negocio de combustible cuenta con permiso de uso de suelo desde el año 2014, cuando hubo omisiones sobre la existencia de una guardería cercana y por lo cual se concedió, aunque la Ley 5 de Junio que entró en vigor en 2013 y en ésta se establece que una gasolinera no debe encontrarse a menos de 100 de metros de distancia de una guardería.

“Esto no significa que ambos negocios se van a clausurar, sino que es algo provisional, en busca de que cumplan con la mitigación de riesgos por parte de la gasera y el proyecto de protección civil de riesgos por parte de la estancia infantil”, precisó.

Asimismo, Rafael Ramírez Villaescusa, Subdelegado de Desarrollo Social y Humano en Sedesol, explicó que la estancia Mi Angelito, dejó de formar parte del programa de Subsidios de la dependencia desde 2017, por no contar con el programa interno de Protección Civil, lo cual no implica que no pueda operar como particular, en caso de obtener los requisitos de la UEPC.

Además, Julio César Márquez, de la Asociación Civil Nuestro Legado, comentó que buscan generar mejores condiciones en los centros de cuidado infantil y al conocer dicho caso quisieron tener un acercamiento con las instancias de Gobierno para solicitar que se haga lo que corresponde para los derechos de los niños sean protegidos.

De igual forma, Ulloa Girón mencionó, que la decisión que se tomó por parte de las dependencias correspondientes favorecerá para que los infantes no se encuentren en peligro.