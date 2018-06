“Le ven las placa$” a grillo sindical

“Le ven las placa$” a grillo sindical…Al que terminaron de “verle las placas” políticas o las grillas que se ha traído, es al cabecilla del Sindicato “Único” de Trabajadores al “Servicio” del Municipio de Hermosillo, Salvador Díaz, por como los trabajadores sindicalizados finalmente lo “echaran de cabeza”, luego de que recién los presionara para paralizar el servicio de recolección de basura. ¡Zaz!

Pues en esta ocasión el politizado agitador sindical, que de panista pasara a morenista sin el menor pudor o con el mayor descaro, de la noche a la mañana les ordenó a los empleados que dejaran tirada la chamba, por lo que no cumplieron con el turno de la tarde, en perjuicio de más de más de tres mil familias del norte de esta Ciudad del Sol, al no operar las 45 rutas que recorren ese sector. De ese pelo.

Con lo que se evidenció el como Díaz Olguín ya abiertamente está recurriendo a los sabotajes de los servicios públicos municipales, afectando a los hermosillenses, y a todas luces para “llevar agua a su molino político” y según esto también al de la candidata a la alcaldía por Morena, la mal hablada ex diputada originaria de Puerto Peñasco, Célida López, quien dizque ahora es quien lo está “moviendo”.

Y es que “curiosamente” dicho bloqueo se dio después de que “El Chava” Díaz sostuviera una “encerrona” con la bravucona de López Cárdenas, en la que no descartan que le hubiera dado esa “línea” de sublevación, en aras de desestabilizar la operatividad del Ayuntamiento, por como ahora inventara el pretexto de que lo hizo porque no habían pagado las pólizas del seguro de los carros recolectores.

En lo que es una saboteada con la que ya llegaran al límite de los excesos cometidos por Díaz, de ahí que un Notario Público tomara nota para presentar la respectiva querella legal, que manejan que ya se interpuso ante las autoridades correspondientes, contra quienes resulten responsables de atentar ilegalmente contra una prestación que es elemental para la ciudadanía, por el riesgo de salud que implica.

Dan circo, maroma, teatro y futbol…Pa´ que van como al pueblo le siguen dando circo, maroma y en este caso “guachobol”, ahí tienen que ahora echaran las campanas a vuelo porque a México, junto con Estados Unidos y Canadá, la FIFA les otorgó la sede de la Copa Mundial de Futbol 2026, de ahí que hasta el “Presi”, Enrique Peña Nieto, esta semana saliera a dar un mensaje por la redes sociales.

Toda vez que eso denota que le dan más importancia a una competencia que se lleva a cabo cuatro años, y de la que en esta ocasión al País mexicano le tocará organizar diez partidos de ese torneo, que al problemón económico que actualmente se enfrenta, derivado de los aranceles que han impuesto los mismos gabachos y que han provocado que el precio del dólar ya ande arañando los $21 pesos.

Y para quien dude de lo anterior, hasta irónico resulta el que dichas tres naciones no se han podido poner de acuerdo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, por todavía está en estambay, pero lo que es para ese jueguito de las patadas con un balón sí unieron esfuerzos, eso para que en canchas canadienses también se disputen otra decena de juegos, y más de sesenta en territorio gringo. ¡Órale!

A no ser y que quieran aprovechar el efecto mediático de ese evento deportivo, por aquello de que hoy por hoy el “fut” es lo que se pondrá de moda, después de la inauguración del Mundial Rusia 2018, por lo que de aquí hasta el 15 de julio, es lo que más se verá y promocionará, de ahí que por el estilo será un distractor para lo que queda de los tiempo de las campañas políticas. Ni más ni menos.

Exhiben “huachicolero$” a Federales…Vaya que a los que volvieron a evidenciar, es a los de la Policía Federal, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que es desligado o delegado, Darío Figueroa, por como los de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de nuevo les pusieran la muestra, al darle otro “golpe” a los huachicoleros o ladrones de gasolina. ¡Pácatelas!

Eso luego de que una vez más en la zona del Parque Industrial de esta ardiente Capital, detectaran una toma clandestina conectada a los ductos de PEMEX, hacia un taller donde se encontraba seis vehículos con contenedores de distintas capacidades, mismos que estaban cargados con 25 mil litros de ese hidrocarburo, listos para ser comercializado en el mercado negro, pero sin que se detuviera a nadie.

En lo que es una acción que más bien parece producto de un “pitazo”, con todo y que manejan que descubrieron esa “ordeña” durante un recorrido de vigilancia que realizaban soldados de la Cuarta Zona Militar, al ubicar una zanja cubierta con maleza seca, de donde salía una manguera que llegaba a los talleres “El Quihui”, la cual controlaban con una llave de paso para llevar a cabo los llenados.

Ya que por ser un negociazo redondo y tan de moda, no se cree que hubieran estado operando tan burdamente y al descubierto, pero a pesar de eso el que no hallaran a nadie en el punto, de ahí que no hubiera arrestados, sí que deja mucho que “sospechar”, por lo que capaz y los alertaron de ese operativo, y más porque semanas atrás ya habían detectado a otros huachicoles en esa misma área. ¡Tómala!

Es por eso de los asegunes que hay en torno al deficiente y negligente actuar de los “perjudiciales” de la Federación, porque a pesar del antecedente que había, de que en esos lares antes afloraran actividades de ese tipo, ni así se dignaran hacer rondines de reconocimiento, de ahí el porque los militares terminaran por ponerlos en evidencia, y no es para menos. Así la exhibida.

Descobijan a autoridades ambientalistas…Está claro que el que representó una exhibida para todos los que tienen que ver con la protección del medio ambiente en la Entidad, es el dato dado a conocer por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), referente a que Sonora es el Estado más afectado por la deforestación a nivel País, y no precisamente porque aquí estén siendo muy preventivos. ¡Palos!

Casi por nada es que según ese saldo destapado por la Conafor, en la región sonorense cada año se pierden 24 mil 980.48 hectáreas de los distintos ecosistemas naturales, según un censo hecho entre el 2010 y 2015, y que nomás que para que se den una idea de la magnitud de ese problema deforestador, esa extensión equivale a la superficie territorial de Hermosillo y Caborca juntos. De ese tamaño.

No en balde es que ante tal depredación ecológica, es que surge el obligado cuestionamiento de que si entonces qué están haciendo instancias como la Semarnat o Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuyo delegado es Jorge Carlos Flores Monge, si se toma en cuenta que hasta con una dirección de Inspección y Vigilancia Forestal cuentan, que por lo que se ve al parecer no sirve de nada.

Por no entenderse el como hoy en día los municipios de Pitiquito, Álamos, Benjamín Hill, Santa Ana, Yécora y hasta el hermosillense, son los que presentan las mayores afectaciones, pero sin que hasta ahora se haya sabido de alguna estrategia de prevención para contrarrestar el que se sigan quedando más secos y áridos, derivado del como han ido desapareciendo las áreas verdes. Así la mala percepción.

De ahí la advertencia lanzada por el catedrático de la Unison, Fernando Ibarra, que de seguir así la cosa, se acabarían los recursos naturales que deberían ser intocables, por la región estar más deforestada que ni Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Sinaloa, que son los Estados que le sieguen en esa mala estadística. ¡Ups!

“Penis” sonorenses las más violentas…A partir del informe aportado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su reporte Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, el que sí que deberá hacer algo, es el de los Ceresos en el Estado, Ramón Gradías, al aflorar que las cárceles de Sonora ocupan el primer lugar en México en incidentes violentos o en riñas entre los presos. De ese vuelo.

Aunque en base a ese reporte dado a conocer, y aún cuando ni pareciera, por no hacerse mucho ruido tocante a esos pleitos al interior de las prisiones sonorenses, pero según ese corte anual de la CNDH, aquí se han registrado 106 de esos enfrentamientos, en tanto que Chihuahua aparece en segundo lugar con 103; Michoacán con 75; y Baja California Sur con 33, de ahí que sean las más violentas. Así el dato en contra.

Y si bien la mayor incidencia de esos zafarranchos con armas blancas y otros objetos se registraron en el mes de mayo, provocados generalmente por diferencias personales, motivos patrimoniales, estrés, extorsión y desigualdad, en la mayoría de los casos bajo el influjo de las drogas, ciertamente que en la época del ardiente calor es cuando más se dan las condiciones para que eso suceda o se peleen a muerte.

Es por lo que ante ese antecedente de violencia, sí que se hace necesario el que Gradías Enríquez y compañía hagan valedero aquello de que, vale más prevenir que lamentar, antes que terminen por matarse en esos centros carcelarios, que no por nada son considerados como una latente bomba de tiempo, ante el riesgo de que en cualquier momento pueda suscitarse un motín. A ese extremo el riesgo.

Correo electrónico: [email protected]