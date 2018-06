Rechaza invitación de candidatos

La cantante regia de 50 años señala que ha recibido invitaciones de la mayoría de los candidatos para apoyarlos, estar con ellos en sus campañas pero opta por mantenerse al margen

Si Gloria Trevi alguna vez quiso ser Presidenta de México, esa idea se ha ido esfumando debido a que el sistema político la decepciona día con día.

“Qué más quisiera yo, salir y defender a mi País sería maravilloso, pero sinceramente la política me tiene muy decepcionada.

“He recibido invitaciones prácticamente de todos los candidatos, bueno, de la mayoría, para apoyarlos, para estar con ellos en sus campañas y todo, pero me he querido mantener muy al margen porque comparto ese sentimiento con la mayoría de la gente, de sentirme muy desencantada, desconfiada”, señaló en entrevista.

Dijo que teme que, si estrecha relaciones con algún candidato, éste le pueda fallar y entonces ella quedaría mal con la gente.

Pese a esto, la intérprete de “Todos Me Miran” mantiene la esperanza de que México pueda cambiar para bien.

Eso sí, sostuvo, seguirá firme para exigir justicia y un cambio a quien triunfe en las próximas elecciones.

“Si yo veo que cualquiera de los candidatos, cuando sea el momento de gobernar el País, hace algo incorrecto, yo voy a estar junto con la gente para denunciar”, aseguró.

La regia de 50 años se siente en un gran momento porque hoy lanza su sencillo “Que Me Duela”, que formará parte de su nuevo disco.

Se trata de una mezcla de pop, rock y algo del ritmo de moda, el urbano.

“Es una canción más de fantasía, saca a la Gloria Trevi de antes, muy al estilo de ‘Bésame Aquí’, es esa onda, tiene esos tintes rítmicos.

“Es una canción para fiesta, sé que se divertirán mucho porque la pueden disfrutar con los cuates, bailando, brincando”, agregó.

Dentro de unas semanas, lanzará un segundo sencillo, según adelantó.

La cantante aprovechó para desmentir que tenga amarrado un trato con Netflix para producir una historia sobre su vida.

“Yo no tengo nada confirmado con ninguna empresa con respecto a la serie de mi vida. Sí hay pláticas con varios medios, pero todavía no hay nada cerrado.

“Quiero que, cuando se haga, se cuente sin miedos, no quiero tenerle miedo ni a una televisora, con todo el poder que pueda tener, no tener miedo a contar la verdad de muchas cosas, tanto de lo que pasa en el medio del espectáculo, como lo que pasa detrás de las cámaras, con personas incluso de la política, sin miedo al amor, incluso”.