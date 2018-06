Luis Fonsi presenta nuevo tema “Calypso”, con un toque de rap

Luis Fonsi presentó “Calypso” su nuevo tema que formará parte del álbum que planea lanzar en la segunda mitad del año, este es grabado a dueto con la rapera británica de origen jamaiquino Stefflon Don.

En el video fue grabado en la diminuta isla de Palominitos en Puerto Rico, con una playa donde el cantautor boricua solía ir cada fin de semana cuando era niño.

“Me parecía muy importante regresar a mi isla y seguir mostrando un poquito de los encantos del lugar donde yo nací y que me inspiró a ser cantante”, dijo Fonsi a The Associated Press en una entrevista.

En el video Stefflon Don aparece junto a jóvenes fiesteros y grupo de personas de la tercera edad que buscan tranquilidad pero que poco a poco se van contagiando con el ritmo de la música de jóvenes.

“Me pareció que era una combinación interesante para esta canción que reúne ritmos caribeños, ritmos africanos, ritmos isleños tropicales”.

Aquí te dejamos el vídeo:

Fuente: SDP noticias