Ex de Mariah Carey fue el primero en enterarse del compromiso de Ariana Grande

Ahora que ya está confirmado el matrimonio entre Pete Davidson y Ariana Grande, poco a poco se revelan los detalles.

El anillo de compromiso es de diamantes, fue hecho en casi dos semanas a la medida de la cantante y tiene un valor de casi 2 millones de pesos.

Los prometidos se fueron a celebrar a Disneylandia, ¿qué pasó antes?

Pete llamó a Nick Cannon, ex de Mariah Carey, para contarle sus planes.

“Llamó antes de que lo hiciera y yo dije: ¡Salud!”, reveló Nick a Entertainment Tonight. “Estaba realmente emocionado, así que pensé: ‘Me encanta, hombre. Sigue así.’ ¡El amor está en el aire!”

“Fui uno de esos tipos con una de esas fantásticas y fantásticas relaciones en las que simplemente te vas y te casas, entonces yo estaba como, ‘Hazlo’. He felicitado a Pete . No he hablado con Ariana , pero estoy feliz por ellos”, agregó.

Finalmente se dijo feliz por la pareja: “Creo que son excepcionales. Son jóvenes enamorados y no se puede negar eso…Estoy listo para todas las bodas. Yo oficiaré. No sé cuánto tiempo durarán si me dejas hacerlo, pero estoy dispuesto a hacerlo”.

Fuente: SDP noticias