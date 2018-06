Se viste de Frida Salma Hayek

La actriz mexicana hizo un viaje al pasado y se transformó en una de las mujeres que más admira; el motivo fue la inauguración de la muestra “Frida Kahlo: Making Her Self Up”

Puede que no te gusten sus pinturas o su estilo de vida, pero sin lugar a dudas Frida Kahlo no pasó desapercibida, bastaron algunos años para que se convirtiera en una de las mujeres más inspiradoras e icónicas de nuestra historia.

La mexicana fue una revolucionara para su época, siempre controversial, tanto en su forma de vivir como en sus amores. Canalizó su malestar físico en los lienzos y sus obras más famosas fueron fruto de esos años.

Si pensamos en ella lo primero que se nos viene a la mente son sus cejas anchas, su cigarrillo en la boca, sus flores en la cabeza y sus típicos vestidos.

Si hay una actriz que porta con orgullo su imagen es Salma Hayek, y es que cómo olvidar su interpretación al haberla reencarnado.

Por ello, a 15 años del estreno de “Frida”, la actriz sorprendió a los invitados de la exposición “Frida Kahlo: Making herserlf up” en el museo de Victoria & Alberto en Londres, Inglaterra, luciendo como ella.

La exhibición muestra diferentes piezas de la pintora entre las que se incluyen vestidos, tocados de flores y objetos personales.

Descubrí a Frida Kahlo a los 14 años. Una amiga me mostró sus pinturas, pero me parecieron escalofriantes y horrorosas. Recuerdo dos de ellas: “Mi nacimiento” y “Unos cuantos piquetitos”; me intrigaron y quise regresar a verlas. A través de los años aprendí a amarlas y han sido muy importantes en mi vida”, dijo la actriz.

La actriz, quien vive actualmente en Londres, cautivó al público con su carisma y estilo bromista. En un punto de la noche pidió disculpas por su mal inglés en caso de llegar a “emborracharse”.

Ella cambió mi vida de muchas maneras. Recuerdo que una de las cosas que me inspiró a hacer la película es que todo el mundo la veía como una víctima y después me di cuenta que no lo era y que había tenido una hermosa relación con la vida”, aseguró.