Salma Hayek vuelve a personificar a Frida Kahlo después de 15 años

En el año 2002, Salma Hayek trabajó con la cineasta Julie Taymor para la película Frida, en la que dio vida a la pintora mexicana Frida Kahlo.

Cabe mencionar que su actuación le dio su primera, y única, nominación a los Premios Oscar.

Ahora, después de 15 años, Salma vuelve a meterse en la piel de la esposa de Diego Rivera.

Éste fue el atuendo que la actriz eligió para asistir a una presentación VIP de la exposición “Frida Kahlo: Making Her Self Up” en The V&A en Londres, Inglaterra.

Fuente: SDP noticias