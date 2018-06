Fernanda Colombo: La primera mujer que arbitra en un Mundial

Fernanda Colombo ha roto todos los estereotipos de género, pues se convertirá en la primera mujer de la historia que forma parte de un equipo arbitral en una Copa del Mundo.

Licenciada en Educación Física por la Universidad Federal de Santa Catarina, la brasileña comenzó su carrera impartiendo justicia en competiciones locales y divisiones inferiores de su país.

Aunque al principio nadie creía en ella debido al machismo y sexismo persistente en el fútbol, una vez que debutó profesionalmente en la Copa de Brasil 2014, se ganó el respeto de propios y extraños, al grado que hoy es considerada una de las mejores jueces de línea de la entidad amazónica.

“Me ha costado mucho llegar hasta aquí. A mí siempre me gustó el fútbol. No jugaba muy bien y cuando estaba haciendo la carrera de Educación Física, me ofrecieron meterme en un curso de arbitraje y me gustó. No ha sido fácil el camino”, comentó hace algunas semanas para Marca.

“Arbitré en el Brasileirao C y en el B antes de llegar al A. Siempre tuve que estudiar y prepararme mucho para poder estar al nivel. Si no fuera buena, no estaría aquí porque todos somos profesionales”, y agregó.

Cabe señalar que la suiza Ester Staubli arbitró en el Mundial Sub-2017 realizado en India; sin embargo, Colombo será la primera en participar en Fase de Grupos de la Copa del Mundo a nivel de selecciones mayores.