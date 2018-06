Tres remedios caseros para aliviar el dolor de los pezones por la lactancia

La lactancia tiene varios beneficios para la salud tanto del bebé como de la madre; además de fortalecer el vínculo entre ambos. Sin embargo, muchas madres batallan pues al amamantar sufren de dolor, grietas y hasta heridas en los pezones, ya sea por la acidez de la saliva del bebé o porque el pequeño los muerde.

Si eres una de ellas, te tenemos buenas noticias: existen remedios caseros para aliviar el dolor de los pezones por la lactancia, que además de efectivos no tienen riesgos para tu bebé.

Toma nota:

Leche materna

La leche materna contiene propiedades antibacterianas y curativas. Aplica unas cuantas gotitas de leche materna en cada pezón y, en cuestión de minutos, sentirás el alivio y estarás lista para darle su siguiente toma de leche a tu bebé.

Hielo

Tal vez te parezca un poco extremo aplicar hielo en tus pezones, pero una vez que pruebes su efecto, no solo te quedarás helada si no que no querrás soltarlo. Actúa como adormecedor y antiinflamatorio.

Aloe vera

Extraelo de la planta y unta un poco de aloe vera sobre tus pezones. El poder del aloe vera es que es un excelente antiinflamatorio, además de que humecta tu piel de manera insuperable.

Como ves estos remedios caseros son súper sencillos. Pruébalos todos y quédate con el que más te guste.

Olvídate del dolor de los pezones por amamantar y disfruta de la lactancia materna a tus anchas. ¡Sí se puede!

Fuente: Salud 180