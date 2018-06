Sigue falla en recolección de basura

Deja que desear debate presidencial

Sale bien calificada la Gobernadora

¡No hubo quinto malo! para Sylvana

Sigue falla en recolección de basura…A la que todo hace indicar que siguen sin encontrarle la cuadratura al círculo, es a la problemática o las grillas sindicales que desde hace rato han traído contra la coordinación de Servicios Públicos Municipales, a cargo de Luis Fernando Pérez, en lo que tiene que ver con los empleados de recolección de basura, por seguir las fallas en esas recogederas de desperdicios.

Tan es así que para prueba está el que ahora no pasaran los carros recolectores por las colonias del sector Centro de esta Capital y sin que Pérez Pumarino y sus malas compañías dieran una explicación al respecto, del por qué los vecinos de esas zonas tuvieron que ir “pa´ tras como los filders”, a la hora de volver a meter el basurerío a sus casa, y ya en estado pestilente, por el calorón que está haciendo. ¡Zaz!

Y lo “píor” es que no se ve pa´ cuando puedan normalizar esa irregular actividad de los “tiarabichis”, por la advertencia que lanzara el Secretario de la Comuna, Julio Ulloa Girón, a quien nomás no le ha “girado la neurona, de que hoy “juebebes” los trabajadores sindicalizados, cuyo agitador mayor es Salvador Díaz, tendrán una asamblea pa´ ver si emplazan a huelga, lo que agudizaría esa deficiencia. De ese pelo.

De ahí que para hacerle frente a ese posible paro del Sindicato “Único” de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, es que desde ya Ulloa y sus huestes están tomando previsiones o “poniéndose el guarache antes de espinarse”, a la hora de armar una plantilla laboral de emergencia, con la contratación de empleados eventuales que se fleten a realizar esa chamba que podrían dejar tirada.

Es por eso que la cosa pinte para ponerse más “color de hormiga”, porque si ahorita que no han llegado a una paralización con la colocación de las banderas rojinegra, no están cumpliendo “al cien” con esa recolectada, muy seguramente que menos lo van hacer con los que llegará a aprender y que de antemano sabrán que estarán por mientritas o en lo que dure ese posible movimiento huelguístico. ¡Pácatelas!

Aún y cuando en apariencia no se vean condiciones como para que “El Chava” Díaz y pandilla se enhuelguen, pero ahora sí que ante la incapacidad que ha mostrado Ulloa Girón a la hora de negociar, sí que todo puede pasar, como lo exhibe el que hasta con las supuestas violaciones al Contrato Colectivo del Trabajo que les han inventado lo han puesto en jaque, por el estilo frontal y de choque que lo caracteriza.

Y más acaban de “desarmar” o restarle argumentos y pretextos a Díaz Olguín y su clica, a raíz de la inspección que recién hicieran los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en los patios de Servicios Públicos Municipales, al comprobar que laboran en condiciones dignas y de seguridad, lo que es una evidencia de que les respetan sus garantías individuales. ¡Tómala!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deja que desear debate presidencial…Y en lo que fuera el tercer y último debate entre los cuatro candidatos presidenciales celebrado en Mérida, por encima de la percepción que quedara, de que Ricardo Anaya del taliPAN dejó la mejor impresión, lo cierto es que el que resultó ganador, es Andrés Manuel López Obrador de Morena, por como no se expusiera de más y mantuviera su ventaja. ¡Órale!

Es decir que AMLO jugó con el escore y al igual que los boxeadores que ya creen tener ganada la pelea, solamente se dedicó a “dar bola”, como se dice en el argot boxístico, para no arriesgarse a un “sabanazo” o un golpe de suerte de sus contrarios, de ahí que a pesar de que fuera el más atacado, como en los dos anteriores duelos verbales, simplemente no cayó en la provocación y evitó subirse al ringo político.

Como lo prueba que el abanderado de la coalición Morena, PT y Encuentro Social, prácticamente se quedó callado ante la mayoría de las acusaciones que le hicieron, que obviamente vinieron de Anaya y el gallo del PRI, José Antonio Meade, que son los que le metieron presión, porque en está ocasión de lo que es el suspirante “Independiente”, Jaime Rodríguez “El Bronco”, no se le vio tan broncudo. ¡Ñácas!

No en balde es que el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y hoy aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), les hiciera un llamado a sus adversarios a serenarse, cual es su famosa frase, por según él ya no estar en condiciones de remontar los 30 puntos de delantera que les lleva, en base a las últimas encuestas, a poco más de 15 días de las votaciones del próximo 1 de julio. ¡Glup!

Luego entonces es un enfrentamiento de ideas que no tuvo nada de nuevo, más que el que los sentaran en una mesa redonda y que el “Pejecandidato” en esta ocasión no llevara su cartera para que no se la fueran a robar, porque en su caso no pasó de la repetición de sus dichos contra la corrupción, y los otros de estarlo señalando, de ahí el porque fuera la debatida con menos audiencia de las tres. Así de aburrida.

Por cierto que Meade Kuribreña, que es al que se le viera con más experiencia, casi casi se va venir directo de Yucatán, ya que éste día hará una gira proselitista por estos lares, con actos en Etchojoa, Navojoa y Obregón, para después volar a Baja California Sur, y sí que hacía falta su presencia por esa región sonorense, por como existe el sentir de que no ha logrado levantar, de ahí que venga a sumar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sale bien calificada la Gobernadora…Una vez más se pasó otra prueba, por cómo Sonora ha seguido avanzado en materia de educación, como lo refleja la presentación del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa “Mexicanos Primero” 2018, que ayer tuviera lugar en el Salón Gobernadores, pues la Entidad pasó del lugar 19 al 13 y la meta es estar entre los cinco primeros lugares.

A ese grado es que saliera bien calificada la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, quien no por nada pusiera los puntos sobre las íes, al ponderar que no ha sido fácil subir el promedio en ese renglón, por como al llegar a la gestión gubernamental que encabeza todo era un caos y desconcierto, pues los maestros no sabían ni de que se trataba la evaluación, de ahí que tuvieran que adaptarla a la Entidad.

Eso al resaltar que el rubro educativo ha sido uno de los ejes más importantes de su gestión, razón por la cual a la fecha han invertido más de $3 mil millones de pesos en escuelas, así como en obras de remodelación, equipamiento y nuevas construcciones, como una forma de elevar su calidad, al puntualizar que como madre de familia sabe lo importante que es tener centros escolares dignos.

Casi por nada es que el director de la organización “Mexicanos Primero”, Juan Alfonso Mejía López, destacara que si bien aún falta mucho por hacer, el Estado es el que más avanzó a nivel nacional en ese ámbito, al escalar o mejorar esos seis lugares, pero que partiendo de las condiciones de rezago y atraso en que se encontraba, es que consideran más meritorio ese progreso, por como empezarán de menos cero.

Así estuvo esa “palomita” que Mejía López vino a ponerle a la “Gober”, pero de alguna manera dejándole tarea, por todavía estarse en la fase en que debe repuntarse más, que es el reto que tiene por delante el encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, que no por nada estuvo tomando nota en ese trascendental evento. Así el desafío.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡No hubo quinto malo! para Sylvana…Vaya que para la que no hubo quinto malo, es para la fórmula al Senado compuesta por Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, de la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, por como en la quinta encuesta aplicada por empresa Cabildo y Televisa, volvieran a salir a le cabeza en la intención del voto de los sonorenses. De ese tamaño.

Pues en ese sondeo de opinión realizado del 1 al 6 de junio en 17 municipios, con la aplicación mil encuestas, en las cuales el 21.5% de los encuestados no contestó, lo que es Sylvana y Manuel lograron un 32.6% de la preferencias; en tanto que Lilly Téllez y Alfonso Durazo de Morena aparecen con un 27.6%; mientras que en tercer posición están Antonio Astiazarán y Lety Cuesta del PAN-MC con 18.3%.

De tal forma que son unos números que demuestran que no es ninguna casualidad el que Beltrones Sánchez y Acosta Gutiérrez mantengan la delantera en esa contienda senatorial, por como se han sostenido en punta durante toda la época de campaña, como resultado de estar discutiendo y proponiendo lo que realmente le importa a la gente o el electorado, pero con iniciativas viables y no de “pura saliva”.

Ante lo que consideran que dicho dúo tricolor está cosechando lo que ha sembrado, a partir de que han dado señas de traer estrategias e iniciativas, como lo prueba el que ya hasta un Foro de Seguridad organizaran, además de que han planteado la regularización de los “carros chuecos”, pero con todas las de la Ley, y no sólo de manera populista, por ser una problemática de tipo económica y social. ¿Qué no?

Es por lo que al ya estar a la vuelta de la esquina el fin de la temporada de proselitismo, todo apunta para que mínimo terminen con esos cinco cuerpos o puntos que le sacan a Téllez y Durazo Montaño, para lo que será el gran día “D” o cuando los ciudadanos acudan a las urnas para elegir a quienes serán sus senadores, por como otros le han apostado más a la crítica que a la propuesta. ¡Ups!

Correo electrónico: [email protected]