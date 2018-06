Ricky Martin desea que sus hijos sean gays

Sin querer queriendo, Ricky Martín ha generado polémica al expresar su deseo sobre sus dos pequeños hijos, Mateo y Valentino.

Durante el segmento ‘Popcorn with Peter Travers’ del programa Good Morning America, de la cadena ABC News, Travers le preguntó al cantante sobre la preferencia sexual de los niños, a lo que el puertorriqueño respondió: “Yo no sé. Mis hijos son demasiado jóvenes, pero me gustaría que fueran gays”.

Añadió que es un orgullo ser parte de la comunidad LGBTI, “la forma en la que veo las cosas ahora, que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo. Veo colores. Y luego ves el arcoíris. Ahora comprendo por qué el símbolo (del orgullo gay) es el arcoíris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte”.

Fuente: SDP noticias