Rechazan atraer amparo de Padrés

Por tercera ocasión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer un amparo promovido por el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

Esta vez el ex mandatario estatal solicitó al Alto Tribunal conocer su demanda de garantías, porque busca que las acusaciones que le fincó en su contra la Fiscalía General de Sonora se resuelvan a través del Nuevo Sistema de Justicia Penal y no por el sistema penal tradicional.

Sin embargo, la Sala determinó no ejercer su facultad de atracción; ni uno de los cinco ministros explicó la decisión. En febrero del presente año, la Primera Sala también rechazó reasumir su competencia para conocer del amparo que promovió Padrés Elías, quien también busca que se declare inconstitucional la creación de la Fiscalía Anticorrupción del estado que gobernó.

La petición fue realizada a la Corte por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito; con cuatro votos a uno, la Sala decidió no reasumir competencia para conocer del asunto. En marzo de 2017, un juez federal declaró inconstitucional el decreto, a través de cual, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ordenó crear la Fiscalía Estatal Especializada Anticorrupción para investigar a su antecesor en el cargo.

El año pasado, Padrés ya había solicitado a la Corte que atrajera el caso para determinar si fue legal o no la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, pero su petición no procedió.

Padrés pretende que se invalide la creación de la fiscalía, lo que conllevaría a anular las averiguaciones previas iniciadas en su contra en esa entidad, mismas que no han sido consignada.