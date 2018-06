Podría Jolie perder custodia de hijos

De acuerdo con documentos de la corte obtenidos por el medio especializado, un juez declaró que es dañino para los menores no estar en contacto con su padre

Angelina Jolie podría perder la custodia primaria de sus seis hijos con su ex esposo, Brad Pitt, si no toma medidas para acercarlos a su padre, informó The Blast. De acuerdo con documentos de la corte obtenidos por el medio especializado, un juez declaró que es dañino para los menores no estar en contacto con su padre.

“No tener una relación con su padre es dañino para ellos. Es crítico que cada uno de ellos tenga una sana y fuerte relación con su padre y madre”, dijo un juez.

“Si los menores permanecen cerrados a su padre, y dependiendo de las circunstancias que rodean esta condición, esto podría resultar en a una reducción del tiempo que pasan con Jolie y puede dar lugar a que la corte ordene la custodia física primaria para Pitt”, agrega.

Jolie pidió el divorcio de Pitt en septiembre del 2016. Ellos tienen seis hijos: Maddox, de 16 años; Pax, de 14 años; Zahara, de 13 años; Shiloh, de 12 años y los gemelos Vivienne y Knox, de nueve años.