Pide INAI denunciar llamadas contra AMLO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hizo un llamado a los mexicanos a que denuncien si han recibido llamadas contra el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

El titular del organismo, Óscar Guerra Ford, dijo que la ola de llamadas para denostar al abanderado de la coalición “Juntos haremos historia” es muestra de que la cultura de la protección de datos personales aún no termina de consolidarse en México, así como que gran parte de la ciudadanía afectada por este tipo de actos no los denuncia.

“Estamos iniciando (en la protección de los datos personales) y este tipo de cosas que ahora vemos es porque la cultura en las instituciones privadas y públicas no se ha dado o (porque los responsables) consideran que la gente no va a denunciar. Entonces, si la gente no denuncia, en el mal uso de sus datos es difícil que las autoridades podamos actuar”, dijo.

De acuerdo con La Jornada, dijo que los usuarios de líneas telefónicas que recibieron las llamadas para denostar a López Obrador pueden denunciarlo ante el INAI.

El organismo, comentó Guerra, está en facultad de iniciar una investigación al respecto: ver quién contrató la línea telefónica y, en su caso, aplicar una sanción por estar utilizando datos personales sin consentimiento de los ciudadanos.

“Ellos pueden presentar la denuncia y lo primero que pediríamos a esta empresa o a quien sea que esté detrás de ella, es que ese dato ya lo borre, lo suprima, y después veríamos la posibilidad de una sanción, que sería de tipo económico por el daño que causó por el mal uso de los datos personales”, apuntó.

