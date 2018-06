Padece Jones cáncer de ovario

Según la revista TV Notas, la actriz no ha recibido noticias favorables en las últimas semanas, pues la enfermedad se ha expandido a otros órganos

Rebecca Jones estaría pasando por uno de los momentos más complicados en su vida tras dar a conocer a inicios de este año que estaba luchando contra el cáncer de ovario que le fue detectado.

Según la revista TV Notas en su edición 1118, la actriz no ha recibido noticias favorables en las últimas semanas, pues la enfermedad se ha expandido a otros órganos y los médicos no le dan muchas esperanzas de vida.

“Tristemente, no hay buenas noticias, sigue con su tratamiento de quimioterapias, pero me enteré que sus médicos no le han dado muchas esperanzas, pues el cáncer es muy agresivo y se ha extendido a otros órganos”, reveló una amiga de la artista a la publicación.

Al ser cuestionada sobre los órganos que tendría afectados, la persona comentó: “(Rebecca) ha sido discreta con su situación, pero el mal se le expandió́ a varios órganos, no obstante, a sus médicos les preocupa mucho que llegue al hígado y a los pulmones”.

La revista también reveló que, a pesar de la triste noticia, Jones ha tomado la situación con calma y espera un milagro, sin embargo, ya toma terapias para aceptar su deceso.