Garantizan restaurantes capacidad de atención en el Día del Padre

Los comerciantes dedicados al comercio y a la industria restaurantera ya están listos para el próximo fin de semana para quienes festejarán el Día del Padre.

La presidenta de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Hermosillo, Mirtha Alvarado Verdugo, señaló que donde se presenta un mayor incremento en las ventas es en los restaurantes.

Apuntó que este año esperan un incremento en el rubro restaurantero superior al de otros años, debido a que se empalma el día del padre con el Mundial de Futbol de la FIFA, Rusia 2018.

“Los restaurantes principalmente porque se junta con lo del mundial, están esperando la fecha con mucho gusto, porque se le van a juntar estos dos eventos y esperemos que se avance en este sentido”, expuso.

Manifestó que aunque esperan un incremento considerable, no tiene una cifra a la mano, dado a que las ventas del Día del Padre no son tan fáciles de cuantificar como el de días festivos como el Día de la Madre, debido a que no caen en la misma fecha.

“Sí esperamos un aumento en las ventas, como todos los años, pero la estadística no está tan cuantificada porque se mueve la fecha todos los años, pero sacamos comparativos anuales, los cuales mostraremos cuando pase el Día del Padre”, apuntó.

Argumentó que otros rubros que aumentan sus ventas por la cuestión de los regalos que se les dan comúnmente a los padres, son las tiendas departamentales, deportivas y joyerías.