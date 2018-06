Crean los pitillos hechos con semilla de aguacate

El calentamiento global y la contaminación no son un juego y es algo que nos ha quedado muy claro en los últimos días. Cosas como el calor que estamos viviendo, los repentinos cambios de clima, etc, nos han hecho reconsiderar muchas de las acciones que hacemos constantemente como no separar la basura, tirar desperdicios en la calle y sobre todo, el uso desmedido que tenemos con los plásticos, los cuales muchas veces terminan en el mar y afectan a los peces y animales que ahí viven.

Uno de esos ejemplos son los pitillos, que no son necesarios en la mayoría de los casos pero que muchos adoran consumir. Por ello y como una alternativa ecológica, la empresa mexicana Biofase, creadora de un bioplástico completamente biodegradable, ha elaborado pitillos (popotes, cañita, sorbete) hechos con un producto que abunda en el país: el aguacate.

Para ser más sinceros, lo hacen con la semilla de esta fruta. Lo mejor de todo es que se degradan en días a comparación de los pitillos convencionales que se pueden tardar hasta 500 años en desintegrarse. Aunque creemos que la mejor opción es evitar en la mayor medida posible este tipo de utensilios, es una maravilla conocer que existen ya alternativas que son amigables con el planeta.

Si eres una persona super ecológica, la empresa también tiene disponibles cubiertos hechos del mismo material. Aunque hubiese estado increíble que fueran comestibles y supieran a aguacate, nos basta con saber que tardan muchísimo menos en desaparecer que los pitillos de plástico comunes. Ya se viene el Día Mundial del Medio Ambiente, chavos, así que comiencen a poner el ejemplo. Seguro el “ponle aguacate” será diferente luego de leer esto.

Fuente: demasiadoloco