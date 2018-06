Arrestan a tres miembros de Mägo de Oz

Tres miembros de la banda española Mägo de Oz fueron arrestados el fin de semana pasado en Bolivia.

El fundador de la agrupación Jesús María Hernández “Tuxus”, el violinista Carlos Prieto y su mánager Lidia Cruz, estuvieron más de ocho horas tras las rejas por incumplimiento de contrato al no ofrecer un concierto en la ciudad de Potosí, pactado desde varios meses atrás.

Al respecto, la banda informó en su página de Facebook que “la insuficiente gestión para realizar el evento no se ha cumplido” fue el motivo para no realizar el espectáculo “Diabulus in Opera”, en el que estarían acompañados de una orquesta sinfónica.

“Los requisitos técnicos para este tipo de evento no son los habituales, ya que se necesitan medios precisos para albergar y sonorizar a más de 60 músicos sobre el escenario. De esto el promotor era plenamente consciente ya que llevamos meses insistiendo en ello. Sin embargo, cuando llegamos al recinto nos llevamos la sorpresa de las múltiples carencias que en cuanto a montaje y sonorización había.”

Al respecto, el productor encargado de llevarlos a Potosí, Gustavo Tobar, aseguró que las exigencias de la banda eran muy costosas y que tras la cancelación del concierto, la única forma de hacer respetar el contrato fue la de denunciarlos.

De este modo, la Fuerza Especial Lucha Contra el Crimen arrestó a los tres integrantes mientras que el resto se salvó gracias a que buscaron refugio en la embajada española de Bolivia.

Mägo de Oz prometió publicar un video para explicar lo ocurrido, adelantando que se trasladaron a Ecuador y están bien “dentro de lo posible”, sin embargo, fueron víctimas de amenazas de la policía boliviana y la empresa de Tobar.

