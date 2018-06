Tunden a AMLO en el debate

Le señalaron los nexos con Elba Esther Gordillo, el resultado de su gobierno en la Ciudad de México, supuestos actos de corrupción y el presunto pacto con el presidente Peña Nieto

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Morena, PT y Encuentro Social, fue criticado por nexos con Elba Esther Gordillo, los resultados de su Gobierno en la Ciudad de México, supuestos actos de corrupción y presuntos pactos con el Presidente Enrique Peña Nieto.

Durante el tercer debate convocado por el INE, el aspirante de la alianza Juntos Haremos Historia fue cuestionado en por lo menos 23 ocasiones.

En tres de ellas, sus contendientes hicieron referencia a vínculos con la ex lideresa del SNTE, hoy en prisión domiciliaria, pero también con los disidentes de la CNTE, a quienes calificaron de violentos.

En ese marco, el panista Ricardo Anaya; el abanderado del PRI, José Antonio Meade, y el independiente Jaime Rodríguez criticaron la decisión de López Obrador de cancelar la reforma educativa y regresar a la “venta de plazas” para los maestros.

En su defensa, el aspirante se lanzó contra el Secretario de Educación Pública, Otto Granados, al asegurar que él es el único que vende plazas, como ocurrió con la de toros de Aguascalientes, cuando fue Gobernador de la entidad.

Antes, en una primera confrontación, Anaya acusó al tabasqueño de supuestos actos de corrupción, por favorecer con contratos a la empresa Riobó, cuando encabezó el Gobierno capitalino.

Entre un intercambio de palabras, el candidato de Morena rechazó los señalamientos.

“No tiene sentido lo que planteas, te digo que no, yo no soy corrupto. Yo no soy corrupto como tú. A mí me pueden llamar peje, pero no lagarto. No soy corrupto como tú”, sostuvo, mientras Anaya lo retaba a apostar la candidatura.

Durante el ejercicio, el ex dirigente del PAN insistió en la existencia de un supuesto pacto del tabasqueño con el Presidente para garantizarle impunidad en el próximo sexenio.

En su réplica, el ex perredista mostró fotografías de Anaya con el Jefe del Ejecutivo y advirtió que, sólo en un año, ambos personajes se reunieron en por lo menos seis ocasiones.

“En un año se reunió seis veces, ahora se peleó y ahora quiere meterlo a la cárcel. ¿Sabes qué? No es mi fuerte la venganza”, dijo.

El abanderado de Morena también fue cuestionado por Meade, quien denunció que durante su Gobierno en la Ciudad de México, la pobreza y el desempleo se elevaron, mientras la economía se fue a la baja.

En la réplica, con una leve sonrisa en el rostro, el aspirante respondió que, de ser ciertas las cifras, no hay manera de explicar que en las preferencias electoral estén a su favor, en una proporción de cuatro a uno en la capital del País.

En otro segmento, el candidato del PRI pidió al INE investigar la entrega de recursos de Morena a operadores políticos de ese partido, con el pretexto de otorgar ayuda económicas a los afectados por los sismos de septiembre pasado.

El ex Secretario de Hacienda también lanzó un señalamiento contra de Javier Jiménez Espriú, propuesto por López Obrador para formar parte de su Gabinete en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Según el aspirante del tricolor, integrantes de la familia del experto en temas energéticos son los principales socios en México de la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, acusada de entregar sobornos.

Ninguno de los dos temas fue respondido por el abanderado de Morena.

Sin embargo, a lo largo del debate, se refirió a Meade como el responsable de autorizar la compra del avión presidencial, como integrante de los gobiernos neoliberales que han dañado al País y, junto con Anaya, como el autor del gasolinazo.

El ex Jefe de Gobierno hizo un llamado a sus adversarios a serenarse, tras afirmar que no están en condiciones de remontar los 30 puntos de ventaja que les lleva en las encuestas.

Sentado junto a Anaya, cuestionado por “El Bronco”, López Obrador informó que “por precaución”, en esta ocasión decidió no llevar su cartera al debate.