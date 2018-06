Se integra Higareda al elenco de “Queen Of The South”

Apenas termine el rodaje de la secuela de “No manches Frida” se sumará a la versión estadunidense de “La Reina del Sur” de USA Network

Martha Higareda se unió a “Queen of the South”, serie de USA Network inspirada en “La Reina del Sur”.

En entrevista, la actriz dijo que en cuanto termine el rodaje de la secuela de “No Manches Frida”, en la Riviera Nayarit, regresará a Los Ángeles a continuar con la producción del programa.

“Estuve haciendo ya algunos capítulos con ellos antes y regreso después de terminar la secuela. Estoy muy emocionada porque estaré saltando luego, luego, de un proyecto a otro”, afirmó.

La mexicana interpretará a la jefa de un grupo de narcotráfico en el programa protagonizado por Alice Braga.

“El reto en este caso es hacer un personaje de carne y hueso, una mujer que no es tan impulsiva como lo era Ortega (en Altered Carbon), sino súper metódica, estratega y súper contenida”.

Higareda afirmó que en la industria de Hollywood han comenzado a cambiar los papeles que reciben los actores latinos, y que esto puede apreciarse en las series recientes.

“Desde mi perspectiva de actriz y productora, y estando en Los Ángeles, puedo decir que me están buscando mucho porque se dan cuenta de nuestro talento y de nuestro poder, y eso debe hacernos sentir muy orgullosos”, expresó.

“Queen of the South” incluye en su elenco también a Verónica Falcón, Peter Gadiot y Justina Machado.

La serie sigue a Teresa Mendoza (interpretada por Braga), una mexicana que busca refugio en Estados Unidos tras el asesinato de su novio, un traficante de drogas.