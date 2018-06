Kate del Castillo tuvo un romance fugaz con Luis Miguel, dicen

Ahora que Luis Miguel La Serie revivió la popularidad que poco a poco perdía el cantante luego de tantas cancelaciones de conciertos y de inexistente música nueva, las cosas han cambiado y actualmente el mundo de la farándula hace su centro a “El Sol”.

Son muchos los que tienen necesidad de contar sus experiencias junto a LuisMi, hoy toca turno a Kate del Castillo, aunque la anécdota viene de la voz de su hermana Verónica.

De acuerdo con la periodista, Kate tuvo un romance fugaz con el cantante en la década de los noventa.

“Mi hermana me llevaba de chaperón, estábamos muy chicas, (a Kate) le daba como mucha pena salir con Luis Miguel (por eso la acompañaba), además de que mis papás no la dejarían si no iba yo; éramos muy chavitas”, reveló Del Castillo a un diario mexicano.

“Llegamos a ir con Luis Miguel al Baby`O Acapulco, pero también a restaurantes. Se bloqueaban las partes de arriba del restaurante y estábamos ahí Kate, Luis Miguel y yo”, agregó.

Curiosamente en el 2013, la actriz desmintió haber tenido un romance con Luis Miguel; sin embargo, el años pasado revivió el rumor al compartir una foto de sí misma junto al hijo de Luisito Rey.

Fuente: SDP noticias