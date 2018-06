Esposa de Will Smith experimentó orgasmos a muy temprana edad

El reciente episodio de la serie de Facebook Watch, ‘Red Table Talk’, Jada Pinkett Smith y su hija Willow tocaron el tema de los orgasmos y, entonces, las confesiones llegaron.

La actriz de 46 años le confesó a su hija (de 17) que a su edad, ella se daba múltiples orgasmos.

“Creo que a tu edad, me di múltiples”, dijo Jada. “Múltiples orgasmos. Realmente me interesó en un punto. Solo porque estaba en un estado de exploración y me estaba absteniendo de los hombres”.

Le gustó tanto que tuvo una especie de adicción: “Y luego un día dije ‘suficiente. Tengo 5 orgasmos por día’”.

La revelación se hizo aún más fuerte ya que Jada aprendió a autocomplacerse gracias a su abuela.

“Mi abuela me enseñó sobre la autoestima porque quería que supiera que ese placer era mío. Ella no quería que yo cayera en manos de un hombre, y si me daba placer, pensar eso, ese era él. ¡Y ella me enseñó a los nueve! (años)”.

Qué tal.

Fuente: SDP noticias