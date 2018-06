Es Cardozo nuevo pastor del “Rebaño”

“Un técnico que diga que no tiene ilusión de dirigir a Chivas está mintiendo”, sentenció el paraguayo

Sin temor al rechazo de la afición, ni al malestar que encuentre en el vestidor, José Saturnino Cardozo dijo llegar a las Chivas a escribir su propia historia.

“Un técnico que diga que no tiene ilusión de dirigir a Chivas está mintiendo”, sentenció el paraguayo.

“Quiero agradecer al señor (Jorge) Vergara, a José Luis (Higuera) a Amaury, por darme la posibilidad de llegar a un Club grande como es Chivas, la responsabilidad es bastante grande, pero me parece a mí que tenemos una afición que va a esperar muchísimo de nosotros, pero gracias por la confianza y estamos aquí para trabajar desde hoy”.

Cardozo se puso la chamarra de entrenador acompañado de José Luis Higuera, quien apareció públicamente para presentar al guaraní, al mismo tiempo de agradecer a Matías Almeyda por su gestión.

Así en menos de 24 horas de que “El Pelado” anunció su salida, el Rebaño ya tendrá hoy por la tarde su primer entrenamiento con su nuevo pastor.

“Sé que la vara es muy alta la que dejó el anterior entrenador, su trabajo fue fantástico, pero yo vengo por mi propia historia. Vengo por gloria a este equipo”, advirtió Cardozo.

Desde que se hizo oficial su nombramiento en redes, la afición de Chivas mostró rechazo a la llegada del ex goleador del Toluca.

“Es respetable, yo vengo a hacer mi propia historia en Chivas, la gloria no tiene precio y vengo a eso, tengo plantilla para eso. A la gente hay que dejarla, obviamente está molesta porque se fue un técnico que ganó cinco títulos y es normal, pero nosotros con el trabajo que vamos a tener y con la unión con el plantel, no tengo duda de que se jugará bien”, afirmó.

Higuera también aprovechó para enviar un mensaje a los aficionados, que han descargado su ira en redes sociales con contra de la directiva.

“He visto que la afición se ha molestado muchas veces. Ellos pueden expresarse como lo consideren adecuado, hay que darle vuelta a la página, lo único que puedo decirle a la afición es que la gente que está aquí, es quien está comprometida y nadie está por encima de la institución. Se tiene que velar por los intereses de la institución”, manifestó.